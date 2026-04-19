Вчені винайшли спрей для омолодження мозку
Вчені винайшли спрей для омолодження мозку

Джерело:  online.ua

Під час нового дослідження вчених з Техасу детально вивчався спосіб зробити мозок сильнішим і “молодшим”, зосередившись на процесі, який вони називають нейрозапаленням старіння (neuroinflammaging).

Головні тези:

  • Дослідження перебуває на ранніх етапах, тому висновки робити поки рано.
  • До старту масового застосування цього спрею можуть пройти роки.

Омолодження мозку — це дійсно можливо?

Neuroinflammaging — це процес хронічного запалення в мозку, що розвивається з віком і пов’язаний з погіршенням когнітивних функцій, а також пам’яті та здатності до навчання.

Ще не так давно вчені були переконані, що все це є неминучим наслідком старіння, пише Inc.

Однак у своїй роботі вони демонструють підхід, який може змінити цю точку зору. Вони використовують позаклітинні везикули — крихітні структури, які переносять біологічні сигнали між клітинами — для доставки терапевтичного матеріалу в мозок.

Що важливо розуміти ці везикули вводяться через носову порожнину, що дозволяє їм обійти гематоенцефалічний бар’єр і досягти мозкової тканини безпосередньо.

Науковці звертають увагу на те, що саме такий спосіб активує природні механізми відновлення мозку і знижує рівень запалення.

Як наслідок — фіксувалося покращення когнітивних функцій у піддослідних.

Якщо все дійсно вдасться — це може відкрити нові можливості для лікування вікових змін мозку та нейродегенеративних захворювань.

