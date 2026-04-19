Вчені винайшли спрей для омолодження мозку

Під час нового дослідження вчених з Техасу детально вивчався спосіб зробити мозок сильнішим і “молодшим”, зосередившись на процесі, який вони називають нейрозапаленням старіння (neuroinflammaging).
Головні тези:
- Дослідження перебуває на ранніх етапах, тому висновки робити поки рано.
- До старту масового застосування цього спрею можуть пройти роки.
Омолодження мозку — це дійсно можливо?
Neuroinflammaging — це процес хронічного запалення в мозку, що розвивається з віком і пов’язаний з погіршенням когнітивних функцій, а також пам’яті та здатності до навчання.
Ще не так давно вчені були переконані, що все це є неминучим наслідком старіння, пише Inc.
Що важливо розуміти ці везикули вводяться через носову порожнину, що дозволяє їм обійти гематоенцефалічний бар’єр і досягти мозкової тканини безпосередньо.
Науковці звертають увагу на те, що саме такий спосіб активує природні механізми відновлення мозку і знижує рівень запалення.
Як наслідок — фіксувалося покращення когнітивних функцій у піддослідних.
Якщо все дійсно вдасться — це може відкрити нові можливості для лікування вікових змін мозку та нейродегенеративних захворювань.
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-