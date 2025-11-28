Зелене сяйво на Юпітері. Які версії озвучують вчені
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Зелене сяйво на Юпітері. Які версії озвучують вчені

Що відомо про ще одну таємницю Юпітера
Джерело:  online.ua

Уперше в історії людства космічний апарат Juno зафіксував яскравий зелений спалах біля північного полюса Юпітера. Його рух був настільки швидким, що його вдалося зафіксувати лише завдяки надточній роботі камери JunoCam. 

Головні тези:

  • Найпопулярніша версія наразі — удар потужної юпітеріанської блискавки.
  • Також зелений відтінок міг з’явитися через випромінювання газів у верхніх шарах атмосфери планети.

Що відомо про ще одну таємницю Юпітера

Як зазначає видання ECOticias, загадковий спалах одразу спровокував хвилю гіпотез серед науковаців — від природних атмосферних явищ до менш звичних інтерпретацій.

Більшість експертів схиляються до думки, що це був удар потужної юпітеріанської блискавки.

Ні для кого не секрет, що на Юпітері виникають гігантські електричні розряди, спричинені хмарами з водно-аміачними сумішами.

Що важливо розуміти, подібні блискавки набагато потужніші, ніж на нашій планеті, і можуть породжувати світіння різних спектрів.

Однак доволі часто лунають і інші версії. На переконання деяких вчених, зелений відтінок міг з’явитися через випромінювання газів у верхніх шарах атмосфери Юпітера, які при зіткненні з зарядженими частинками світяться зеленим.

І залишається головне питання: цей спалах — це рідкісна подія, чи природне явище, яке просто раніше не вдавалося зафіксувати через його швидкоплинність?

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи виявили в космосі аномальну наднову
Аномальна наднова шокувала вчених
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Коли мільйони людей житимуть у космосі — прогноз Безоса
Що прогнозує Безос
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Cвітло 10 трильйонів сонць". У космосі зафіксовано унікальне явище
Що відомо про аномальний спалах в космосі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?