Зелене сяйво на Юпітері. Які версії озвучують вчені

Уперше в історії людства космічний апарат Juno зафіксував яскравий зелений спалах біля північного полюса Юпітера. Його рух був настільки швидким, що його вдалося зафіксувати лише завдяки надточній роботі камери JunoCam.

Що відомо про ще одну таємницю Юпітера

Як зазначає видання ECOticias, загадковий спалах одразу спровокував хвилю гіпотез серед науковаців — від природних атмосферних явищ до менш звичних інтерпретацій.

Більшість експертів схиляються до думки, що це був удар потужної юпітеріанської блискавки.

Ні для кого не секрет, що на Юпітері виникають гігантські електричні розряди, спричинені хмарами з водно-аміачними сумішами.

Що важливо розуміти, подібні блискавки набагато потужніші, ніж на нашій планеті, і можуть породжувати світіння різних спектрів.

Однак доволі часто лунають і інші версії. На переконання деяких вчених, зелений відтінок міг з’явитися через випромінювання газів у верхніх шарах атмосфери Юпітера, які при зіткненні з зарядженими частинками світяться зеленим.