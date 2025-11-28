Зеленое сияние на Юпитере. Какие версии озвучивают ученые

Впервые в истории человечества космический аппарат Juno зафиксировал яркую зеленую вспышку у северного полюса Юпитера. Ее движение было настолько быстрым, что его удалось зафиксировать только благодаря сверхточной работе камеры JunoCam.

Что известно о еще одной тайне Юпитера

Как отмечает издание ECOticias, загадочная вспышка сразу спровоцировала волну гипотез среди ученых — от природных атмосферных явлений до менее привычных интерпретаций.

Большинство экспертов склонны к мнению, что это был удар мощной юпитерианской молнии.

Ни для кого не секрет, что на Юпитере возникают гигантские электрические разряды, вызванные облаками с водно-аммиачными смесями.

Что важно понимать, подобные молнии гораздо более мощные, чем на нашей планете, и могут порождать свечение разных спектров.

Однако довольно часто звучат и другие версии. По мнению некоторых ученых, зеленый оттенок мог появиться из-за излучения газов в верхних слоях атмосферы Юпитера, которые при столкновении с заряженными частицами светятся зеленым.