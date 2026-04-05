Науковці розкрили неочікуваний секрет довголіття найстарішої жінки світу

Найстаріша жінка світу Марія Браньяс Морера, яка прожила 117 років і 168 днів, стала об’єктом унікального наукового дослідження. Вчені виявили: попри поважний вік, її організм "виглядав" значно молодшим – і це може пояснити її довголіття.
Головні тези:
- Унікальне наукове дослідження розкрило секрет довголіття найстарішої жінки світу.
- Гени, мікробіом та спосіб харчування виявилися ключовими факторами в її довголітті.
- Жінка уникнула типових вікових хвороб завдяки рідкісним генетичним варіантам та корисним бактеріям.
117-річна Марія Браньяс Морера має свій секрет довголіття
Дослідження міжнародної команди під керівництвом Елой Сантос Пухоль та Манель Естеллер показало, що її гени, метаболізм і навіть кишкові бактерії функціонували інакше, ніж у більшості людей такого віку.
Попри дуже короткі теломери – ознаку старіння клітин – жінка уникнула типових вікових хвороб, зокрема раку та деменції. Її біологічні показники свідчили: організм старів повільніше, ніж очікується.
Крім того, у її ДНК виявили рідкісні генетичні варіанти, пов’язані із захистом серця, мозку та імунної системи.
Особливу увагу вчені звернули на мікробіом. У жінки був високий рівень корисних бактерій, зокрема Bifidobacterium, які зазвичай зменшуються з віком.
Ймовірно, цьому сприяла проста звичка – вона регулярно їла йогурт, приблизно три рази на день.
Епігенетичні аналізи показали ще одну несподіванку: її біологічний вік був приблизно на два десятиліття менший за реальний.
Це означає, що клітини організму "старіли" значно повільніше, ніж у середньому.
Дослідники наголошують: це лише один випадок, тому говорити про універсальний рецепт довголіття зарано. Водночас результати підтверджують – ключову роль можуть відігравати поєднання генетики, харчування та способу життя.
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-