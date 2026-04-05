Ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия самой старой женщины мира
Источник:  УНИАН

Самая старая женщина мира Мария Браньяс Морера, прожившая 117 лет и 168 дней, стала объектом уникального научного исследования. Ученые обнаружили: несмотря на почтенный возраст, ее организм "выглядел" гораздо моложе - и это может объяснить ее долголетие.

Главные тезисы

  • Секрет долголетия самой старой женщины Марии Браньяс Морера заключается в уникальных генетических вариантах, полезных бактериях и специфическом способе питания.
  • Исследование показало, что ее организм старел медленнее за счет редких генетических вариантов, связанных с защитой сердца, мозга и иммунной системы.

117-летняя Мария Браньяс Морера имеет свой секрет долголетия

Исследование международной команды под руководством Элой Сантос Пухоль и Манель Эстеллер показало, что ее гены, метаболизм и даже кишечные бактерии функционировали по-другому, чем у большинства людей такого возраста.

Несмотря на очень короткие теломеры — признак старения клеток — женщина избежала типичных возрастных заболеваний, в частности рака и деменции. Ее биологические показатели свидетельствовали: организм старел медленнее, чем ожидается.

Кроме того, в ДНК обнаружили редкие генетические варианты, связанные с защитой сердца, мозга и иммунной системы.

Анализ показал низкий уровень "плохого" холестерина и воспаления, а также высокий уровень "хорошего" холестерина. Именно такие показатели обычно связывают с более длинной жизнью и меньшим риском сердечных болезней.

Особое внимание учёные обратили на микробиом. У женщины был высокий уровень полезных бактерий, в частности Bifidobacterium, обычно уменьшающихся с возрастом.

Вероятно, этому способствовала простая привычка — она регулярно ела йогурт примерно три раза в день.

Эпигенетические анализы показали еще одну неожиданность: ее биологический возраст был примерно на два десятилетия меньше реального.

Это означает, что клетки организма "старели" значительно медленнее, чем в среднем.

Исследователи отмечают: это лишь один случай, поэтому говорить об универсальном рецепте долголетия рано. В то же время, результаты подтверждают — ключевую роль могут играть сочетания генетики, питания и образа жизни.

