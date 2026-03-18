Вчені зафіксували унікальну трансформацію води завдяки хвощу

Що хвощ здатен зробити з водою

Новий масштабний експеремент організувала команда під керівництвом Закарі Шарпа з Університету Нью-Мексико (США).

Під час його проведення стало зрозуміло, що у міру випаровування води зі стебла хвоща легші ізотопи кисню виходять у повітря швидше, тоді як важчі накопичуються всередині рослини.

Фактично йдеться про те, що на верхівці концентрація важкого кисню досягає значень, які раніше не фіксувалися в природних умовах на землі.

Цей процес відбувається ще до того, як вода потрапляє до листя, — безпосередньо в самому стеблі. Кожен наступний сегмент рослини отримує вже "збагачену" воду й додатково втрачає частину вологи через випаровування. Сухе повітря і висока температура лише підсилюють цей ефект, що допомагає пояснити незвичні ізотопні показники у рослин пустельних регіонів.

Після цього команда вчених має намір реконструювати вологість та кліматичні умови середовища, починаючи з часів, коли динозаври бродили по Землі.