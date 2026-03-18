Вчені зафіксували унікальну трансформацію води завдяки хвощу

За словами науковців, вода, яка проходить крізь порожнисте стебло хвоща (Equisetum), демонструє найекстремальніший ізотопний сигнал кисню серед усіх відомих наземних матеріалів.
Головні тези:
- Результати цього дослідження розширили відомі межі ізотопного складу кисню на Землі аж вп’ятеро.
- Далі вчені планують реконструювати вологість та кліматичні умови середовища, починаючи з часів, коли динозаври бродили по нашій планеті.
Що хвощ здатен зробити з водою
Новий масштабний експеремент організувала команда під керівництвом Закарі Шарпа з Університету Нью-Мексико (США).
Під час його проведення стало зрозуміло, що у міру випаровування води зі стебла хвоща легші ізотопи кисню виходять у повітря швидше, тоді як важчі накопичуються всередині рослини.
Фактично йдеться про те, що на верхівці концентрація важкого кисню досягає значень, які раніше не фіксувалися в природних умовах на землі.
Після цього команда вчених має намір реконструювати вологість та кліматичні умови середовища, починаючи з часів, коли динозаври бродили по Землі.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-