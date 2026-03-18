Ученые зафиксировали уникальную трансформацию воды благодаря хвощу
Источник:  earth.com

По словам ученых, вода, проходящая сквозь полый стебель хвоща (Equisetum), демонстрирует самый экстремальный изотопный сигнал кислорода среди всех известных наземных материалов.

Главные тезисы

  • Результаты этого исследования расширили известные границы изотопного состава кислорода на Земле в пять раз.
  • Далее учёные планируют реконструировать влажность и климатические условия среды, начиная со времен, когда динозавры бродили по нашей планете.

Что хвощ способен сделать с водой

Новый масштабный эксперимент организовала команда под руководством Закари Шарпа из Университета Нью-Мексико (США).

Во время его проведения стало ясно, что по мере испарения воды из стебля хвоща более легкие изотопы кислорода выходят в атмосферу быстрее, тогда как более тяжелые накапливаются внутри растения.

Фактически речь идет о том, что на верхушке концентрация тяжелого кислорода достигает значений, ранее не фиксировавшихся в естественных условиях на земле.

Этот процесс происходит еще до того, как вода попадает в листву, — непосредственно в самом стебле. Каждый последующий сегмент растения получает уже "обогащенную" воду и дополнительно теряет часть влаги из-за испарения. Сухой воздух и высокая температура лишь усиливают этот эффект, что помогает объяснить необычные изотопные показатели у растений пустынных регионов.

После этого команда учёных намерена реконструировать влажность и климатические условия среды, начиная со времен, когда динозавры бродили по Земле.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Живут ли люди в "Матрице" — результаты исследования
Мы не живем в "Матрице"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые бьют тревогу из-за деоксигенации океана — данные исследования
океан
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Растения способны "кричать" из-за стресса — кто может их услышать
Стресс заставляет растения "кричать"

