Ученые зафиксировали уникальную трансформацию воды благодаря хвощу

Что хвощ способен сделать с водой

Новый масштабный эксперимент организовала команда под руководством Закари Шарпа из Университета Нью-Мексико (США).

Во время его проведения стало ясно, что по мере испарения воды из стебля хвоща более легкие изотопы кислорода выходят в атмосферу быстрее, тогда как более тяжелые накапливаются внутри растения.

Фактически речь идет о том, что на верхушке концентрация тяжелого кислорода достигает значений, ранее не фиксировавшихся в естественных условиях на земле.

Этот процесс происходит еще до того, как вода попадает в листву, — непосредственно в самом стебле. Каждый последующий сегмент растения получает уже "обогащенную" воду и дополнительно теряет часть влаги из-за испарения. Сухой воздух и высокая температура лишь усиливают этот эффект, что помогает объяснить необычные изотопные показатели у растений пустынных регионов.

После этого команда учёных намерена реконструировать влажность и климатические условия среды, начиная со времен, когда динозавры бродили по Земле.