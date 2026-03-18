Ученые зафиксировали уникальную трансформацию воды благодаря хвощу

По словам ученых, вода, проходящая сквозь полый стебель хвоща (Equisetum), демонстрирует самый экстремальный изотопный сигнал кислорода среди всех известных наземных материалов.
Главные тезисы
- Результаты этого исследования расширили известные границы изотопного состава кислорода на Земле в пять раз.
- Далее учёные планируют реконструировать влажность и климатические условия среды, начиная со времен, когда динозавры бродили по нашей планете.
Что хвощ способен сделать с водой
Новый масштабный эксперимент организовала команда под руководством Закари Шарпа из Университета Нью-Мексико (США).
Во время его проведения стало ясно, что по мере испарения воды из стебля хвоща более легкие изотопы кислорода выходят в атмосферу быстрее, тогда как более тяжелые накапливаются внутри растения.
Фактически речь идет о том, что на верхушке концентрация тяжелого кислорода достигает значений, ранее не фиксировавшихся в естественных условиях на земле.
После этого команда учёных намерена реконструировать влажность и климатические условия среды, начиная со времен, когда динозавры бродили по Земле.
