Команда науковців з Інституту SETI, що займається пошуком позаземного розуму, заявила, що змогла поспілкуватись з горбатим китом на Алясці.

Що відомо про спробу вчених поспілкуватись з китом

Кити — це посередник для інопланетян. Вони розумні істоти з мовою, яка нам чужа, — пояснює дослідниця SETI Джозі Хаббард. Поширити

Хаббард займається вивченням поведінки тварин в Каліфорнійському університеті в Девісі.

На її переконання, досвід спілкування з такими тваринами як кити, допоможе людству у майбутньому встановити контакт із прибульцями.

За словами науковиці Лізи Уокер, яка вивчає пісні китів, мова цих тварин дуже складна.

Зокрема, кити видають звуки, які людині будуть нагадувати крики, стогони і писки.

Науковці протягом багатьох років намагаються розшифрувати, що означають ці дивні звуки.

Що відомо про експеримент зі спробою спілкування з китом

У грудні 2023 року команда відтворила підводні записи горбатих китів іншим китам біля узбережжя Аляски.

При тому що більшість ссавців проігнорувала звуки, одна самиця на ім'я Твен почала кружляти навколо човна, відтворюючи та повторючи почуті звуки.

Як пояснює Джозі Хаббард, це були звуки, за допомогою яких кити кличуть одне одного.

Вони видають звуки, схожі на "whoops" і "thrups" і, схоже, саме таким чином визначають місцезнаходження інших особин й повідомляють про себе.

При цьому науковці зізнаються, що напевно не знаю, що саме означали відтворені ними звуки.

Можливо, ми просто привіталися, вона відповіла "привіт", і ми знову привіталися". Але це точно було спілкування, — пояснила Ліза Уокер.

Зазначається, що Твен повторила відтворений науковцями звук 36 разів за 20 хвилин.

Ми вважаємо, що це перший подібний комунікативний обмін між людьми та горбатими китами на мові горбатих китів, — зазначила провідна авторка статті, що детально описує цей обмін, біхевіористка з Каліфорнійського університету в Девісі Бренда Маккоуен.