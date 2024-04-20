Команда ученых из Института SETI, занимающаяся поиском внеземного разума, заявила, что смогла пообщаться с горбатым китом на Аляске.

Что известно о попытке ученых пообщаться с китом

Киты — это посредник для инопланетян. Они умные существа с языком, который нам чужд, — объясняет исследовательница SETI Джози Хаббард. Поделиться

Хаббард занимается изучением поведения животных в Калифорнийском университете в Дэвисе.

По ее убеждению, опыт общения с такими животными как киты поможет человечеству в будущем установить контакт с пришельцами.

По словам ученой Лизы Уокер, изучающей песни китов, язык этих животных очень сложен.

В частности, киты издают звуки, которые человеку будут напоминать крики, стоны и писки.

Ученые в течение многих лет пытаются расшифровать, что означают эти удивительные звуки.

Что известно об эксперименте с попыткой общения с китом

В декабре 2023 года команда воспроизвела подводные записи горбатых китов другим китам у побережья Аляски.

При том, что большинство млекопитающих проигнорировали звуки, одна самка по имени Твен начала кружить вокруг лодки, воспроизводя и повторяя услышанные звуки.

Как объясняет Джози Хаббард, это были звуки, с помощью которых киты зовут друг друга.

Они издают звуки, похожие на "whoops" и "thrups" и, похоже, именно таким образом определяют местонахождение других особей и сообщают о себе.

При этом ученые признаются, что, наверное, не знаю, что именно означали воспроизведенные ими звуки.

Возможно, мы просто поздоровались, она ответила "привет", и мы снова поздоровались". Но это было точно общение, — объяснила Лиза Уокер.

Отмечается, что Твен повторила воспроизведенный учеными звук 36 раз за 20 минут.

Мы считаем, что это первый подобный коммуникативный обмен между людьми и горбатыми китами на языке горбатых китов, — отметила ведущий автор статьи, подробно описывающий этот обмен, бихевиористка из Калифорнийского университета в Дэвисе Бренда Маккоуэн.