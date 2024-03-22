Ученые смогли обнаружить новое уникальное свойство человеческого мозга

Довольно долго ученые были убеждены, что мозг является одним из первых человеческих органов, который разлагается после смерти. Однако недавнее открытие бросило вызов этой теории.

Что удалось узнать о человеческом мозге

По словам ученых, им удалось детально исследовать почти 4,5 тысячи человеческих мозгов из шести континентов мира.

Что важно понимать, их возраст составляет примерно 12 тысяч лет.

Более того, указано, что эти мозги нашли обесцвеченными и уменьшенными в размере, но хорошо сохраненными, несмотря на такой большой промежуток времени.

Их находили в пустынных захоронениях, горных перевалах, болотах и водоемах. Принадлежали они представителям всех слоев общества: от исследователей Арктики до европейских монахов и даже членов королевских семей в Египте и Корее. Поделиться

Как отмечает ученая Александра Мортон-Гейворд, четкое осознание того, как мозг способен сохраняться в течение такого долгого времени, может помочь найти новые образцы в будущем.

По ее словам, крайне интересной для ученых была подгруппа из более чем 1300 мозгов, сохранившихся среди скелетов.

Она обращает внимание на то, что эти образцы были обнаружены в затопленных могилах, кораблях и прудах. Мортон-Гейворд также отмечает, что найти их в такой среде было неожиданностью.

Фото: unsplash.com

Как мозгам удалось сохраняться так долго

Что интересно, пока учёным не удалось найти ответ на этот вопрос.

Они уже озвучили предположение, что это может быть связано с окружающей средой, в которой находились эти органы или с их уникальным химическим составом.

Ученые в скором времени проведут дополнительные исследования, чтобы выяснить все возможные причины.

Это открытие заставляет научных работников начать рассматривать человеческое тело и останки с другой стороны. Оно свидетельствует о том, что тело разлагается не так, как было установлено ранее.

Как известно, в организме человека есть мягкие (мышцы, например) и жесткие (зубы, кости) ткани. Еще недавно ученые были убеждены в том, что они разлагаются по-разному: твердым нужно больше времени на это.