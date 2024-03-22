Науковці змогли виявити нову унікальну властивість людського мозку

Доволі довго вчені були переконані, що мозок є одним з перших людських органів, який розкладається після смерті. Однак нещодавнє відкриття кинуло виклик цій теорії.

Що вдалося дізнатися про людський мозок

За словами вчених, їм вдалося детально дослідити майже 4,5 тисяч людських мізків з шести континентів світу.

Що важливо розуміти, їхній вік сягає приблизно 12 тисяч років.

Ба більше, наголошується, що ці мізки знайшли знебарвленими та зменшеними у розмірі, але добре збереженими, попри такий великий проміжок часу.

Їх знаходили у пустельних похованнях, гірських перевалах, болотах та водоймах. Належали вони представникам усіх верств суспільства: від дослідників Арктики до європейських ченців і навіть членів королівських родин у Єгипті та Кореї. Поширити

Як зазначає вчена Олександра Мортон-Гейворд чітке усвідомлення того, як мозок здатний зберігатися протягом такого довгого часу, може допомогти знайти нові зразки в майбутньому.

За її словами, вкрай цікавою для науковців була підгрупа з понад 1300 мізків, які збереглися серед скелетів.

Вона звертає увагу на те, що ці зразки знайшли в затоплених могилах, кораблях та ставках. Мортон-Гейворд також наголошує, що знайти їх у такому середовищі було несподіванкою.

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Як мізкам вдалося зберігатися так довго

Що цікаво, поки науковцям не вдалося знайти відповідь на це запитання.

Вони уже озвучили припущення, що це може бути пов'язано з навколишнім середовищем, у якому перебували ці органи, або з їхнім унікальним хімічним складом.

Вчені незабаром проведуть додаткові дослідження, щоб з’ясувати усі можливі причини.

Це відкриття змушує науковців почати розглядати людське тіло та останки з іншого боку. Воно свідчить про те, що тіло розкладається не так, як це було встановлено раніше.

Як відомо, в організмі людини є м’які (м’язи, наприклад) та тверді (зуби, кістки) тканини. Ще донедавна вчені були переконані в тому, що вони розкладаються по-різному: твердим потрібно більше часу на це.