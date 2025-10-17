Відійшов у вічність письменник Юрій Тарнавський

Сьогодні вранці ми дізналися, що 14 жовтня Юрій Тарнавський пішов з життя. Ми дуже чекали його повернення на Землю Поетів, його звернення до нас з екрану. Але життєвий час Поета дійшов до останньої поділки швидше. Поети ніколи не помирають. Просто ідуть, — написала Савка.