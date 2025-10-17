Відійшов у вічність письменник Юрій Тарнавський
Категорія
Культура
Дата публікації

Відійшов у вічність письменник Юрій Тарнавський

Юрій Тарнавський більше не з нами
Джерело:  online.ua

14 жовтня пішов з життя українсько-американський письменник Юрій Тарнавський, однак про це стало відомо лише зараз. Світоч прожив 91 рік та встиг збагатити культуру України й США своїм неоціненним внеском.

Головні тези:

  • Юрій Тарнавський народився у 3 лютого 1934 році в українському місті Турка. 
  • Однак він навчався в США, де отримав освіту інженера та мовознавця.

Юрій Тарнавський більше не з нами

Сумною звісткою поділилася головна редакторка і співзасновниця “Видавництва Старого Лева”, письменниця Мар’яна Савка.

Сьогодні вранці ми дізналися, що 14 жовтня Юрій Тарнавський пішов з життя. Ми дуже чекали його повернення на Землю Поетів, його звернення до нас з екрану. Але життєвий час Поета дійшов до останньої поділки швидше. Поети ніколи не помирають. Просто ідуть, — написала Савка.

Вона також офіційно підтвердила, що наприкінці жовтня у "Видавництві Старого Лева" вийде "потужний томик" вибраної поезії Юрія Тарнавського.

А я тут поставлю той “Останній вірш”, з далекого 1956 року, з першої збірки “Життя в місті” молодого 22-річного поета — і тепер можемо сказати, що тоді він накреслив собі від цього вірша відстань у 69 років,  — наголосила видавчиня.

Останній вірш

я мушу замовкнути колись,

зужитий своїми словами,

я мушу перестати повторяти

одне слово, яке звучить банально

є багато слів, які тремтять приємно,

уложені в барву веселки,

якими можна наповняти себе,

забувати про тіло через них,

але вони надто непотрібні,

надто легко їх позбутися,

але пощо викидати їх,

коли вони непомітні і не важать

я можу замовкнути колись,

і коли прийде цей день закінчення,

я відійду із спокійним тілом і очима,

задоволений до найвищого піднесення.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Голос покоління. Помер український дисидент і поет Ігор Калинець
Калинець
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Невтомний рушій моди". Помер легендарний дизайнер Джорджіо Армані
Армані
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Померла культова голлівудська акторка Даян Кітон
Кітон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?