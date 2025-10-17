Відійшов у вічність письменник Юрій Тарнавський

14 жовтня пішов з життя українсько-американський письменник Юрій Тарнавський, однак про це стало відомо лише зараз. Світоч прожив 91 рік та встиг збагатити культуру України й США своїм неоціненним внеском.
Головні тези:
- Юрій Тарнавський народився у 3 лютого 1934 році в українському місті Турка.
- Однак він навчався в США, де отримав освіту інженера та мовознавця.
Юрій Тарнавський більше не з нами
Сумною звісткою поділилася головна редакторка і співзасновниця “Видавництва Старого Лева”, письменниця Мар’яна Савка.
Вона також офіційно підтвердила, що наприкінці жовтня у "Видавництві Старого Лева" вийде "потужний томик" вибраної поезії Юрія Тарнавського.
Останній вірш
я мушу замовкнути колись,
зужитий своїми словами,
я мушу перестати повторяти
одне слово, яке звучить банально
є багато слів, які тремтять приємно,
уложені в барву веселки,
якими можна наповняти себе,
забувати про тіло через них,
але вони надто непотрібні,
надто легко їх позбутися,
але пощо викидати їх,
коли вони непомітні і не важать
я можу замовкнути колись,
і коли прийде цей день закінчення,
я відійду із спокійним тілом і очима,
задоволений до найвищого піднесення.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-