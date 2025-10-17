Ушел в вечность писатель Юрий Тарнавский
Ушел в вечность писатель Юрий Тарнавский

Юрий Тарнавский больше не с нами
Источник:  online.ua

14 октября ушел из жизни украинско-американский писатель Юрий Тарнавский, однако об этом стало известно только сейчас. Свиточ прожил 91 год и успел обогатить культуру Украины и США своим неоценимым вкладом.

Главные тезисы

  • Юрий Тарнавский родился в 3 февраля 1934 в украинском городе Турка.
  • Однако он учился в США, где получил образование инженера и языковеда.

Юрий Тарнавский больше не с нами

Печальным известием поделилась главная редактор и соучредитель "Видавництво Старого Лева", писательница Марьяна Савка.

Сегодня утром мы узнали, что 14 октября Юрий Тарнавский ушел из жизни. Мы очень ждали его возвращения на Землю Поэтов, его обращения к нам с экрана. Но жизненное время Поэта дошло до последней черты быстрее. Поэты никогда не умирают. Просто идут, — написала Савка.

Она также официально подтвердила, что в конце октября в "Издательстве Старого Льва" выйдет "мощный томик" избранной поэзии Юрия Тарнавского.

А я здесь поставлю тот "Останній вірш", с далекого 1956 года, из первого сборника "Жизнь в городе" молодого 22-летнего поэта — и теперь можем сказать, что тогда он начертил себе от этого стиха расстояние в 69 лет, — подчеркнула Савка

Останній вірш

я мушу замовкнути колись,

зужитий своїми словами,

я мушу перестати повторяти

одне слово, яке звучить банально

є багато слів, які тремтять приємно,

уложені в барву веселки,

якими можна наповняти себе,

забувати про тіло через них,

але вони надто непотрібні,

надто легко їх позбутися,

але пощо викидати їх,

коли вони непомітні і не важать

я можу замовкнути колись,

і коли прийде цей день закінчення,

я відійду із спокійним тілом і очима,

задоволений до найвищого піднесення.

