Ушел в вечность писатель Юрий Тарнавский

14 октября ушел из жизни украинско-американский писатель Юрий Тарнавский, однако об этом стало известно только сейчас. Свиточ прожил 91 год и успел обогатить культуру Украины и США своим неоценимым вкладом.
Главные тезисы
- Юрий Тарнавский родился в 3 февраля 1934 в украинском городе Турка.
- Однако он учился в США, где получил образование инженера и языковеда.
Юрий Тарнавский больше не с нами
Печальным известием поделилась главная редактор и соучредитель "Видавництво Старого Лева", писательница Марьяна Савка.
Она также официально подтвердила, что в конце октября в "Издательстве Старого Льва" выйдет "мощный томик" избранной поэзии Юрия Тарнавского.
Останній вірш
я мушу замовкнути колись,
зужитий своїми словами,
я мушу перестати повторяти
одне слово, яке звучить банально
є багато слів, які тремтять приємно,
уложені в барву веселки,
якими можна наповняти себе,
забувати про тіло через них,
але вони надто непотрібні,
надто легко їх позбутися,
але пощо викидати їх,
коли вони непомітні і не важать
я можу замовкнути колись,
і коли прийде цей день закінчення,
я відійду із спокійним тілом і очима,
задоволений до найвищого піднесення.
