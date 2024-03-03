Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Дніпру
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Дніпру

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Ракета
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У ніч на 3 березня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталася пожежа.

Що відомо про атаку на Дніпро

Очільник ОВА Сергій Лисак зазначає, що пожежники вже приборкали вогонь на місці атаки.

Постраждалих та загиблих немає.

Водночас ворог скерував на Нікополь дрон-камікадзе. З артилерії вдарив по Мирівській та Червоногригорівській громадах.

В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.

Обстріли областей України

У Сумській області вночі та зранку 3 березня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 35 вибухів.

У Харківській області артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів. Зранку у Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена будівля закладу освіти.

2 березня внаслідок авіаудару по Куп‘янську осколкові поранення отримав 55-річний волонтер.

В Одесі продовжується пошукова операція внаслідок атаки дрона по багатоповерхівці. Станом на ранок з-під уламків дістали тіла 9 жертв, серед них двоє дітей.

У Херсонській області російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені  3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

1 людина загинула, ще 1 — дістала поранення.

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