Войска РФ ночью нанесли ракетный удар по Днепру

В ночь на 3 марта российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошел пожар.

Что известно об атаке на Днепр

Глава ОВА Сергей Лысак отмечает, что пожарные уже обуздали огонь на месте атаки.

Пострадавших и погибших нет.

В то же время враг направил на Никополь дрон-камикадзе. С артиллерии ударил по Мировскому и Красногригоревскому обществу.

В последнем поврежден дачный дом. Остальные территории обследуются.

Обстрелы областей Украины

В Сумской области ночью и утром 3 марта россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов. Зафиксировано 35 взрывов.

В Харьковской области артиллерийские и минометные удары врага получили более 15 населенных пунктов. Утром в Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено здание учебного заведения.

2 марта в результате авиаудара по Купянску осколочные ранения получил 55-летний волонтер.

В Одессе продолжается поисковая операция в результате атаки дрона по многоэтажке. По состоянию на утро из-под обломков извлечены тела 9 жертв, среди них двое детей.

В Херсонской области российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 3 многоэтажки и 15 частных домов.

1 человек погиб, еще 1 — получил ранение.