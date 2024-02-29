Військові у чотирьох областях отримали "бойових" на 186 млн грн, але не воювали

Порушення у бойових виплатах військовим

Порушення виявили аудитори Міністерства оборони України.

У міністерстві зазначають, що фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Відповідні накази виявили у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

За рішеннями міністра оборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

Випадки безпідставної виплати бойових

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року аудитори Міноборони виявили, що понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.

Служба аудиту вибірково перевірила приблизно 40 військових частин і встановила, що деякі командири виплачували додаткову винагороду на свій розсуд.

В одному з випадків, військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.

В іншому випадку командир військової частини виплачував додаткову винагороду військовим, які перебували у пункті постійної дислокації в Києві та виконували щоденні завдання за своїми посадами. Їм помилково нарахували майже 60 млн грн.