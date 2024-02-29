Военные в четырех областях получили "боевых" на 186 млн грн, но не воевали

Отдельным военнослужащим ВСУ безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение. В общей сложности государство потеряло 186,6 миллиона гривен.
Нарушения в боевых выплатах военным
Нарушения обнаружены аудиторами Министерства обороны Украины.
В министерстве отмечают, что фактически ряд военнослужащих были в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты.
Соответствующие приказы обнаружили в военных частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской области.
Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллионов гривен.
По решениям министра обороны, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.
Случаи безосновательной выплаты боевых
Напомним, что в октябре 2023 года аудиторы Минобороны обнаружили, что более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевых заданий.
Служба аудита избирательно проверила около 40 воинских частей и установила, что некоторые командиры выплачивали дополнительное вознаграждение по своему усмотрению.
В одном из случаев, военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области, выплатили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.
В другом случае командир воинской части выплачивал дополнительное вознаграждение военным, которые находились в пункте постоянной дислокации в Киеве и выполняли ежедневные задания по своим должностям. Им по ошибке насчитали почти 60 млн грн.
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