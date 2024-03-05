Військовий експерт відповів, чи існує загроза наступу армії РФ на Харків

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що реальної загрози нового наступу на Харків станом на зараз не існує.
Чи існує загроза наступу армії РФ на Харків
Російська армія щодня нещадно обстрілює Харківщину. Напередодні по Куп’янську зафіксували перший удар керованими авіаційними бомбами (КАБ) з касетними зарядами. Місцева влада примусово евакуює родин з дітьми з прикордоння, а президент Володимир Зеленський заявив, що не радить мешканцям повертатися до Харкова.
Олег Жданов розповів, що реальної загрози нового наступу на Харків станом на зараз не існує.
Він зауважив, що станом на початок березня 2024 року навпроти Харкова немає ударного угруповання російських військ.
У росіян немає чим наступати, втім Харків дійсно майже не захищене від балістичних ракет комплексів С-300 та С-400, якими вони обстрілюють місто.
Справа в тому, що відстань дуже мала. Мінімально від міста за 70 кілометрів фіксується розташування ворожих комплексів. І підльотний час — 50 секунд. Харківʼяни розповідали, що фіксували обстріл, коли від пуску до вибуху проходило 49 секунд.
Ракетні удари по Харкову: що може захистити місто
За словами Олега Жданова, єдиний у світі комплекс, який теоретично може захистити Харків — це ізраїльський “Залізний купол”.
Єдиний комплекс, який може боротися з балістичними ракетами, — Patriot і його європейський аналог SAMP/T, каже Олег Жданов.
Більше жоден комплекс, за словами Олега Жданова, не здатен реагувати так швидко на таких коротких відстанях — принаймні про наявність таких комплексів невідомо.
Зеленський не радить повертатися до Харкова
Володимир Зеленський на пресконференції у Харкові заявив, що поки місто не так захищене, щоб радити людям повертатися.
Щодо обстрілів ракетами С-300, Зеленський зауважив, що найголовніше — не лише посилити протиповітряну оборону регіону, а витіснити російську армію на більшу відстань.