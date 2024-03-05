Военный эксперт ответил, существует ли угроза наступления армии РФ на Харьков

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что реальной угрозы нового наступления на Харьков на сегодняшний день не существует.
Существует ли угроза наступления армии РФ на Харьков
Российская армия каждый день беспощадно обстреливает Харьковщину. Накануне по Купянску был зафиксирован первый удар управляемыми авиационными бомбами (КАБ) с кассетными зарядами. Местные власти принудительно эвакуируют семьи с детьми из приграничья, а президент Владимир Зеленский заявил, что не советует жителям возвращаться в Харьков.
Олег Жданов рассказал, что реальной угрозы нового наступления на Харьков по состоянию на данный момент не существует.
Он отметил, что на начало марта 2024 года напротив Харькова нет ударной группировки российских войск.
У россиян нечем наступать, впрочем, Харьков действительно почти не защищен от баллистических ракет комплексов С-300 и С-400, которыми они обстреливают город.
Дело в том, что расстояние очень мало. Минимально от города в 70 километрах фиксируется расположение вражеских комплексов. И подлетное время – 50 секунд. Харьковчане рассказывали, что фиксировали обстрел, когда от пуска до взрыва проходило 49 секунд.
Ракетные удары по Харькову: что может защитить город
По словам Олега Жданова, единственный в мире комплекс, который теоретически может защитить Харьков – это израильский "Железный купол".
Единственный комплекс, который может бороться с баллистическими ракетами – Patriot и его европейский аналог SAMP/T, говорит Олег Жданов.
Больше ни один комплекс, по словам Олега Жданова, не способен реагировать так быстро на таких коротких расстояниях — по крайней мере, о наличии таких комплексов неизвестно.
Зеленский не советует возвращаться в Харьков
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Харькове заявил, что пока город не так защищен, чтобы советовать людям возвращаться.
Что касается обстрелов ракетами С-300, то Зеленский отметил, что самое главное — не только усилить противовоздушную оборону региона, но и вытеснить российскую армию на большее расстояние.