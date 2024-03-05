Военный эксперт ответил, существует ли угроза наступления армии РФ на Харьков

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что реальной угрозы нового наступления на Харьков на сегодняшний день не существует.

Существует ли угроза наступления армии РФ на Харьков

Российская армия каждый день беспощадно обстреливает Харьковщину. Накануне по Купянску был зафиксирован первый удар управляемыми авиационными бомбами (КАБ) с кассетными зарядами. Местные власти принудительно эвакуируют семьи с детьми из приграничья, а президент Владимир Зеленский заявил, что не советует жителям возвращаться в Харьков.

Олег Жданов рассказал, что реальной угрозы нового наступления на Харьков по состоянию на данный момент не существует.

Она почти равна нулю. Президент все правильно посоветовал — не возвращаться, потому что город не защищен и у нас сегодня нет средств, чтобы закрыть небо над Харьковом. Чем больше плотность населения, чем больше людей вернутся в свои дома, тем больше вероятность повторения такой трагедии как сегодня мы наблюдаем в Одессе. Не всегда люди выполняют правила поведения во время воздушной тревоги, игнорируют ее или не успевают, и такие случаи, к сожалению, могут произойти, говорит военный эксперт. Поделиться

Он отметил, что на начало марта 2024 года напротив Харькова нет ударной группировки российских войск.

Общество переживает по безопасности и поэтому начинает интерполировать события на те страхи, которые у них есть. Ударная группировка не формируется. Напротив, Российская Федерация на рубеже Белгорода строит линию обороны. Они делают что-то вроде линии Суровикина. Кстати, Белгород не совсем подпадает под прочную оборону. Второй основной рубеж обороны проходит за городом перед федеральной трассой Ростов – Москва. Олег Жданов военный эксперт

У россиян нечем наступать, впрочем, Харьков действительно почти не защищен от баллистических ракет комплексов С-300 и С-400, которыми они обстреливают город.

Дело в том, что расстояние очень мало. Минимально от города в 70 километрах фиксируется расположение вражеских комплексов. И подлетное время – 50 секунд. Харьковчане рассказывали, что фиксировали обстрел, когда от пуска до взрыва проходило 49 секунд.

Ракетные удары по Харькову: что может защитить город

По словам Олега Жданова, единственный в мире комплекс, который теоретически может защитить Харьков – это израильский "Железный купол".

Но ведь мы с вами понимаем, что вряд ли он у нас появится на сегодняшний день. Тогда, когда мы умоляли Израиль его предоставить, а были такие обращения, кажется год назад, тогда вопрос стоял, что у них у самих его мало. Ну а потом отношения у нас не совсем складываются – Израиль не передает нам образцы военной техники. Отсюда и следует вывод, что легче оттеснить врага от границы дальнобойными средствами огневого поражения, чтобы сделать невозможным нанесение поражения по городу Харьков, — рассказал военный эксперт. Поделиться

Единственный комплекс, который может бороться с баллистическими ракетами – Patriot и его европейский аналог SAMP/T, говорит Олег Жданов.

В Харькове расстояние очень мало. Не факт, что даже Patriot сможет на столь короткой дистанции за столь короткое время перехватить баллистическую ракету. Поэтому я говорю, что теоретически единственный на мой взгляд комплекс – это "Железный купол". Потому что он как раз под это создавался. У него максимальная дальность поражения 70 км. На днях в Сети появилось видео, как отбивают очередную атаку из Ливана в районе Хайфы. Избиения проходят непосредственно на границе города. Работает батарея "Железного купола", происходят взрывы в воздухе, остается инверсионный след от ракет, - рассказал военный эксперт. Поделиться

Больше ни один комплекс, по словам Олега Жданова, не способен реагировать так быстро на таких коротких расстояниях — по крайней мере, о наличии таких комплексов неизвестно.

Зеленский не советует возвращаться в Харьков

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Харькове заявил, что пока город не так защищен, чтобы советовать людям возвращаться.

Что касается возвращения харьковчан: понимаете, я не считаю, что Харьков сейчас так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так. Если мы будем защищены, а я бы даже не так сказал — когда это произойдет, обязательно будут харьковчанам сигналы от меня и наших военных прежде всего, — сказал президент. Поделиться

Что касается обстрелов ракетами С-300, то Зеленский отметил, что самое главное — не только усилить противовоздушную оборону региона, но и вытеснить российскую армию на большее расстояние.