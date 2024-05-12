За словами керівника Командування Сил спецоперацій армії США Браяна Фентона, в Україні цілком можуть діяти британські спецпризначенці.

Що відомо про ймовірну присутність британського спецназу в Україні

За словами генерал-лейтенанта армії США, наразі існують плани щодо реструктуризації загонів спецпризначенців з урахуванням досвіду, отриманого британським спецназом у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Фентон зазначив, що війна стає все більш технологічною і виникає потреба у розширенні загонів спецпризначення за рахунок фахівців у кібер-сфері, пілотів ВПС та криптологів.

Ці ідеї виникли на основі уроків, винесених з досвіду, отриманого в Україні, в основному очима наших британських партнерів зі спеціальних операцій. Вони не лише зробили це у своїх формуваннях, але й дуже швидко зрозуміли, що їм потрібні інші елементи їхніх об'єднаних сил, — цитують коментар Фентона журналісти видання. Поширити

Зокрема, американський військовий високопосадовець зазначив, що британські спецпризначенці потребували порад пілотів Королівських ВПС щодо використання дронів та військово-морських сил для допомоги із виявлення способів навігації кораблів у Чорному морі.

При цьому в Міноборони Британії відмовились коментувати заяви Фелтона.

Це давня політика урядів, що змінювали один одного, не коментувати діяльність британського спецназу, — підкреслили у відомстві. Поширити

За словами авторів матеріалу, спецназ Королівських збройних сил складається з кількох елітних угруповань, до яких також входить спеціальна авіаслужба, спеціальна служба катерів, спеціальна служба катерів, спеціальний полк розвідки, група підтримки спецназу, 18 полк зв’язку та об’єднане авіаційне крило.

Що кажуть на Заході стосовно британських спецпризначенців в Україні

Командос Королівської морської піхоти та полк рейнджерів також включають сили, здатні виконувати спеціальні операції.

У квітні 2022 року українські командири розповіли The Times, що британський спецназ навчав українських новобранців роботі з британськими протитанковими ракетами NLAW.