Україна отримає від Британії найбільший пакет допомоги. Що туди ввійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Британії найбільший пакет допомоги. Що туди ввійшло

Ministry of Defence
Husky

Цей пакет від Великої Британії Україні буде найбільшим в історії взаємовідносин двох країн і складає 500 млн фунтів стерлінгів.

Британія надасть допомогу Україні

Міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги в розмірі 500 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter.

Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія надає життєво важливе обладнання.

Зокрема Британія передає:

  • 4 млн боєприпасів

  • понад 1600 ракет

  • 400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky.

Husky Tactical Support Vehicle (TSV) — британський військовий автомобіль, призначений для виконання завдань, що вимагають захисту і маневровості.

Husky був залучений в Афганістані та Іраку, забезпечуючи матеріально-технічну підтримку і захист військ. Це був не найбільший або найважчий бронетранспортер, але він забезпечував хороший баланс мобільності та захисту для місій, де важлива маневровість.

Що відомо про 100-річне партнерство Британії з Україною

Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Як зазначається, це буде зовсім нова угода для поглиблення взаємин між обома країнами.

Нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого, — йдеться у повідомленні.

Крім того, Камерон підтвердив надання 36 млн фунтів стерлінгів допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з 20 млн фунтів стерлінгів екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

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