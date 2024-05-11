Україна отримає від Британії найбільший пакет допомоги. Що туди ввійшло

Цей пакет від Великої Британії Україні буде найбільшим в історії взаємовідносин двох країн і складає 500 млн фунтів стерлінгів.

Британія надасть допомогу Україні

Міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги в розмірі 500 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter.

The UK is delivering its largest ever military aid package to Ukraine.



Alongside £500m in military funding, the UK is providing vital equipment:



✅ 4 million round of ammunition

✅ More than 1,600 missiles

✅ 400 vehicles - including 160 Husky vehicles



🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/nmT7WSkN5H — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2024

Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія надає життєво важливе обладнання. Поширити

Зокрема Британія передає:

4 млн боєприпасів

понад 1600 ракет

400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky.

Husky Tactical Support Vehicle (TSV) — британський військовий автомобіль, призначений для виконання завдань, що вимагають захисту і маневровості.

Husky був залучений в Афганістані та Іраку, забезпечуючи матеріально-технічну підтримку і захист військ. Це був не найбільший або найважчий бронетранспортер, але він забезпечував хороший баланс мобільності та захисту для місій, де важлива маневровість.

Що відомо про 100-річне партнерство Британії з Україною

Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Як зазначається, це буде зовсім нова угода для поглиблення взаємин між обома країнами.

Нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого, — йдеться у повідомленні.