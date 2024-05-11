Україна отримає від Британії найбільший пакет допомоги. Що туди ввійшло

Цей пакет від Великої Британії Україні буде найбільшим в історії взаємовідносин двох країн і складає 500 млн фунтів стерлінгів.
Британія надасть допомогу Україні
Міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги в розмірі 500 млн фунтів стерлінгів.
Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter.
Зокрема Британія передає:
4 млн боєприпасів
понад 1600 ракет
400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky.
Husky Tactical Support Vehicle (TSV) — британський військовий автомобіль, призначений для виконання завдань, що вимагають захисту і маневровості.
Husky був залучений в Афганістані та Іраку, забезпечуючи матеріально-технічну підтримку і захист військ. Це був не найбільший або найважчий бронетранспортер, але він забезпечував хороший баланс мобільності та захисту для місій, де важлива маневровість.
Що відомо про 100-річне партнерство Британії з Україною
Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.
Як зазначається, це буде зовсім нова угода для поглиблення взаємин між обома країнами.
Нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого, — йдеться у повідомленні.
Крім того, Камерон підтвердив надання 36 млн фунтів стерлінгів допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з 20 млн фунтів стерлінгів екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.
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