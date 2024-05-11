Украина получит от Британии самый большой пакет помощи. Что туда вошло

Этот пакет от Великобритании будет крупнейшим в истории взаимоотношений двух стран и составляет 500 млн фунтов стерлингов.
Британия предоставит помощь Украине
Министерство обороны Великобритании объявило о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере 500 млн фунтов стерлингов.
Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.
В частности, Великобритания передает:
4 млн боеприпасов
свыше 1600 ракет
400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.
Husky Tactical Support Vehicle (TSV) — британский военный автомобиль, предназначенный для выполнения задач, требующих защиты и маневренности.
Husky был привлечен в Афганистане и Ираке, обеспечивая материально-техническую поддержку и защиту войск. Это был не самый большой или тяжелый бронетранспортер, но он обеспечивал хороший баланс мобильности и защиты для миссий, где важна маневренность.
Что известно о 100-летнем партнерстве Британии с Украиной
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной по поводу 100-летнего партнерства.
Как отмечается, это будет совершенно новое соглашение по углублению взаимоотношений между обеими странами.
Новое соглашение, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны до науки и технологий, образования, культуры и многое другое, говорится в сообщении.
Кроме того, Камерон подтвердил предоставление 36 млн. фунтов стерлингов помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая 20 млн фунтов стерлингов экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.
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