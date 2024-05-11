Украина получит от Британии самый большой пакет помощи. Что туда вошло

Этот пакет от Великобритании будет крупнейшим в истории взаимоотношений двух стран и составляет 500 млн фунтов стерлингов.

Британия предоставит помощь Украине

Министерство обороны Великобритании объявило о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере 500 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

The UK is delivering its largest ever military aid package to Ukraine.



Alongside £500m in military funding, the UK is providing vital equipment:



✅ 4 million round of ammunition

✅ More than 1,600 missiles

✅ 400 vehicles - including 160 Husky vehicles



🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/nmT7WSkN5H — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2024

Великобритания предоставляет Украине самый большой в истории пакет военной помощи. Наряду с военным финансированием в размере 500 млн фунтов стерлингов Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование. Поделиться

В частности, Великобритания передает:

4 млн боеприпасов

свыше 1600 ракет

400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.

Husky Tactical Support Vehicle (TSV) — британский военный автомобиль, предназначенный для выполнения задач, требующих защиты и маневренности.

Husky был привлечен в Афганистане и Ираке, обеспечивая материально-техническую поддержку и защиту войск. Это был не самый большой или тяжелый бронетранспортер, но он обеспечивал хороший баланс мобильности и защиты для миссий, где важна маневренность.

Что известно о 100-летнем партнерстве Британии с Украиной

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной по поводу 100-летнего партнерства.

Как отмечается, это будет совершенно новое соглашение по углублению взаимоотношений между обеими странами.

Новое соглашение, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны до науки и технологий, образования, культуры и многое другое, говорится в сообщении.