По словам руководителя Командования Сил спецопераций армии США Брайана Фентона, в Украине вполне могут действовать британские спецназовцы.
Что известно о вероятном присутствии британского спецназа в Украине
По словам генерал-лейтенанта армии США, сейчас существуют планы по реструктуризации отрядов спецназовцев с учетом опыта, полученного британским спецназом в развязанной Россией преступной войне против Украины.
Фентон отметил, что война становится все более технологичной и возникает потребность в расширении отрядов спецназначения за счет специалистов в кибер-сфере, пилотов ВВС и криптологов.
В частности, американский военный чиновник отметил, что британские спецназовцы нуждались в советах пилотов Королевских ВВС по использованию дронов и военно-морских сил для помощи по выявлению способов навигации кораблей в Черном море.
При этом в Минобороны Британии отказались комментировать заявления Фелтона.
По словам авторов материала, спецназ Королевских вооруженных сил состоит из нескольких элитных группировок, в которые также входит специальная авиаслужба, специальная служба катеров, специальная служба катеров, специальный полк разведки, группа поддержки спецназа, 18 полк связи и объединенное авиационное крыло.
Что говорят на Западе относительно британских спецназовцев в Украине
Командос Королевской морской пехоты и полк рейнджеров также включают в себя силы, способные выполнять специальные операции.
В апреле 2022 года украинские командиры рассказали The Times, что британский спецназ обучал украинских новобранцев работе с британскими противотанковыми ракетами NLAW.
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