Разведка Британии зафиксировала проблемы по применению авиабомб в РФ

Россия испытывает проблемы с применением авиабомб, которые оккупанты иногда сбрасывают на свои территории. Это создает опасность для русского гражданского населения.
Что известно о проблемах по применению авиабомб в РФ
В Британии напомнили, что 4 мая российский истребитель сверг ФАБ-500 над Белгородом. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что произошел взрыв, но не назвал причину. По его словам, были повреждены 30 поврежденных домов, 10 автомобилей и 5 человек пострадали.
Также 18 февраля была информация, что возле Белгорода упала ФАБ-250, эвакуировали 150 человек.
По подсчетам СМИ, за март-апрель 2024 над Белгородской областью таким образом "впустили" 20 боеприпасов.
Подобные случаи на территории РФ
4 мая в Белгороде раздался взрыв и были повреждены из-за, вероятно, падения авиационной бомбы. Это произошло, когда россияне обстреливали Харьков и область.
Также в апреле 2024 года российская авиация случайно сбросила ракету X-59 на Белгородскую область. Это произошло в 92 км от границы с Украиной.
Подобные случаи были зафиксированы и в прошлом году. К примеру, в апреле 2023-го российский самолет Су-34 уронил бомб на Белгород.
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