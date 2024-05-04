Минобороны США заключило контракт с компанией Scientific Applications and Research Associates для приобретения передаваемых Украине компонентов по улучшению авиабомб JDAM-ER.
Что известно о модернизации США авиабомб JDAM-ER для Украины
Отмечается, что речь идет о приобретении сенсоров для выявления враждебных РЭБ и интеграции головок наведения с увеличенной дальностью.
Журналисты издания отмечают, что контракт был заключен на сумму в 23,5 млн. долларов.
Согласно условиям этого контракта, по крайней мере, часть модернизированных авиабомб должна получить Украина.
Их количество и вероятные сроки передачи не разглашаются.
При этом в открытом доступе почти нет информации о головках наводки с увеличенной дальностью.
В публикации подчеркивается, что компания впервые заявила об их производстве в 2018 году.
Среди преимуществ новой системы отмечали компактность и дешевизну.
Связан ли контракт с признанием низкой эффективности GLSDB в Украине
Информация о контракте распространилась сразу после признания заместителем министра обороны США по закупкам и обеспечению Биллом ЛаПланте низкой эффективности переданных Украине Вашингтоном авиабомб GLSDB.
Одной из основных причин этого называют русские средства радиоэлектронной борьбы.
Также сообщалось, что российские средства РЭБ привели к резкому падению эффективности высокоточных снарядов Excalibur.
Сами по себе Joint Direct Attack Munition (JDAM) являются обычными авиабомбами, оборудованными аэродинамическим комплектом высокоточного наведения. Оборудованные комплектом JDAM бомбы направляются к цели посредством интегрированной инерционной системы наведения в паре с GPS-приемником.
Дальность улучшенной версии боеприпаса, получившая название JDAM-ER, может достигать 75 км. Ранее сообщалось, что Украина начала использовать JDAM против россиян.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-