США планируют передать Украине модернизированные авиабомбы. Что о них известно
Категория
Украина
Дата публикации

США планируют передать Украине модернизированные авиабомбы. Что о них известно

авиабомбы JDAM-ER
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Источник:  The War Zone

Минобороны США заключило контракт с компанией Scientific Applications and Research Associates для приобретения передаваемых Украине компонентов по улучшению авиабомб JDAM-ER.

Что известно о модернизации США авиабомб JDAM-ER для Украины

Отмечается, что речь идет о приобретении сенсоров для выявления враждебных РЭБ и интеграции головок наведения с увеличенной дальностью.

Журналисты издания отмечают, что контракт был заключен на сумму в 23,5 млн. долларов.

Согласно условиям этого контракта, по крайней мере, часть модернизированных авиабомб должна получить Украина.

Их количество и вероятные сроки передачи не разглашаются.

При этом в открытом доступе почти нет информации о головках наводки с увеличенной дальностью.

В публикации подчеркивается, что компания впервые заявила об их производстве в 2018 году.

Среди преимуществ новой системы отмечали компактность и дешевизну.

Связан ли контракт с признанием низкой эффективности GLSDB в Украине

Информация о контракте распространилась сразу после признания заместителем министра обороны США по закупкам и обеспечению Биллом ЛаПланте низкой эффективности переданных Украине Вашингтоном авиабомб GLSDB.

Одной из основных причин этого называют русские средства радиоэлектронной борьбы.

Также сообщалось, что российские средства РЭБ привели к резкому падению эффективности высокоточных снарядов Excalibur.

Сами по себе Joint Direct Attack Munition (JDAM) являются обычными авиабомбами, оборудованными аэродинамическим комплектом высокоточного наведения. Оборудованные комплектом JDAM бомбы направляются к цели посредством интегрированной инерционной системы наведения в паре с GPS-приемником.

Дальность улучшенной версии боеприпаса, получившая название JDAM-ER, может достигать 75 км. Ранее сообщалось, что Украина начала использовать JDAM против россиян.

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