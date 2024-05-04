Міноборони США уклало контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates для придбання компонентів із покращення авіабомб JDAM-ER, які передаються Україні.
Що відомо про модернізацію США авіабомб JDAM-ER для України
Зазначається, що мова йде про придбання сенсорів для виявлення ворожих РЕБ та інтеграцію голівок наведення зі збільшеною дальністю.
Журналісти видання зазначають, що контракт було укладено на суму в 23,5 млн доларів.
Відповідно до умов цього контракту, принаймні частину модернізованих авіабомб має отримати Україна.
Наразі їхня кількість та ймовірні терміни передачі не розголошуються.
При цьому у відкритому доступі майже не має інформації про голівки наведення зі збільшеною дальністю.
У публікації підкреслюється, що компанія вперше заявила про їхнє виробництво у 2018 році.
Серед переваг нової системи відзначали компактність та дешевизну.
Чи пов’язаний контракт із визнанням низької ефективності GLSDB в Україні
Інформація про контракт поширилась відразу після визнання заступником міністра оборони США із закупівель і забезпечення Біллом ЛаПланте низької ефективності переданих Україні Вашингтоном авіабомб GLSDB.
Однією з головних причин цього називають російські засоби радіоелектронної боротьби.
Також повідомлялось, що російські засоби РЕБ призвели до різкого падіння ефективності високоточних снарядів Excalibur.
Самі по собі Joint Direct Attack Munition (JDAM) є звичайними авіабомбами, дообладнаними аеродинамічним комплектом високоточного наведення. Обладнані комплектом JDAM бомби прямують до цілі за допомогою інтегрованої інерційної системи наведення в парі з GPS-приймачем.
Дальність покращеної версії боєприпасу, яка отримала назву JDAM-ER, може сягати 75 км. Раніше повідомлялось, що Україна почала використовувати JDAM проти росіян.
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