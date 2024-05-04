США планують передати Україні модернізовані авіабомби. Що про них відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

США планують передати Україні модернізовані авіабомби. Що про них відомо

авіабомби JDAM-ER
Джерело:  The War Zone

Міноборони США уклало контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates для придбання компонентів із покращення авіабомб JDAM-ER, які передаються Україні. 

Що відомо про модернізацію США авіабомб JDAM-ER для України

Зазначається, що мова йде про придбання сенсорів для виявлення ворожих РЕБ та інтеграцію голівок наведення зі збільшеною дальністю.

Журналісти видання зазначають, що контракт було укладено на суму в 23,5 млн доларів.

Відповідно до умов цього контракту, принаймні частину модернізованих авіабомб має отримати Україна.

Наразі їхня кількість та ймовірні терміни передачі не розголошуються.

При цьому у відкритому доступі майже не має інформації про голівки наведення зі збільшеною дальністю.

У публікації підкреслюється, що компанія вперше заявила про їхнє виробництво у 2018 році.

Серед переваг нової системи відзначали компактність та дешевизну.

Чи пов’язаний контракт із визнанням низької ефективності GLSDB в Україні

Інформація про контракт поширилась відразу після визнання заступником міністра оборони США із закупівель і забезпечення Біллом ЛаПланте низької ефективності переданих Україні Вашингтоном авіабомб GLSDB.

Однією з головних причин цього називають російські засоби радіоелектронної боротьби.

Також повідомлялось, що російські засоби РЕБ призвели до різкого падіння ефективності високоточних снарядів Excalibur.

Самі по собі Joint Direct Attack Munition (JDAM) є звичайними авіабомбами, дообладнаними аеродинамічним комплектом високоточного наведення. Обладнані комплектом JDAM бомби прямують до цілі за допомогою інтегрованої інерційної системи наведення в парі з GPS-приймачем.

Дальність покращеної версії боєприпасу, яка отримала назву JDAM-ER, може сягати 75 км. Раніше повідомлялось, що Україна почала використовувати JDAM проти росіян.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україні терміново потрібні F-16 для захисту від авіабомб армії РФ — Forbes
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Британія передає Україні авіабомби Paveway. Що про них відомо
Авіабомба Paveway IV
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
F-16 для України озброять передовими французькими авіабомбами AASM Hammer
Авіабомби AASM Hammer

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?