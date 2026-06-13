Вік втрати цноти впливає на швидкість старіння людини
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вік втрати цноти впливає на швидкість старіння людини

Втрата цноти та старіння - як вони пов’язані
Джерело:  online.ua

У межах нового дослідження стало відомо, що вік втрати цноти відіграє важливу роль у загальному процесі старіння людського організму. Як виявилося, ранній інтимний досвід призводить до того, що людина старіє швидше.

Головні тези:

  • Середній вік втрати невинності в Україні становить 18 років.
  • Якщо людина розпочинає інтимне життя надто рано, то вона ризикує стикнутися з багатьма стресовими факторами для свого здоров'я.

Втрата цноти та старіння — як вони пов’язані

Як повідомляє видання Life, учасниками дослідження стали близько 400 тисяч громадян Великої Британії.

Науковці Шаньдунського університету спочатку виршили дізнатися, у якому віці опитані мали перший інтимний зв'язок.

Згодом ці дані зіставили з генетичною схильністю до маркерів старіння.

Після детального аналізу всіх даних стало відомо: ті, хто втратив цноту у ранньому віці, були схильними до швидшого старіння за цілою низкою факторів.

Це неочікуване відкриття вже прокоментувала Кашіан Ван — провідна авторка дослідження.

Час першої близькості може бути пов'язаний зі старінням через безліч психологічних, поведінкових і патологічних процесів.

На переконання вчених, людина, яка надто рано розпочала своє інтимне життя, стикалася з багатьма стресовими моментами.

Насамперед йдеться про високий ризик небажаної вагітності, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вживання психоактивних речовин, а також проблем зі здоров’ям у підлітковому та дорослому віці.

Саме ці фактори дійсно здатні пришвидшити швидкість старнні організму.

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