Вік втрати цноти впливає на швидкість старіння людини

У межах нового дослідження стало відомо, що вік втрати цноти відіграє важливу роль у загальному процесі старіння людського організму. Як виявилося, ранній інтимний досвід призводить до того, що людина старіє швидше.
Головні тези:
- Середній вік втрати невинності в Україні становить 18 років.
- Якщо людина розпочинає інтимне життя надто рано, то вона ризикує стикнутися з багатьма стресовими факторами для свого здоров'я.
Втрата цноти та старіння — як вони пов’язані
Як повідомляє видання Life, учасниками дослідження стали близько 400 тисяч громадян Великої Британії.
Науковці Шаньдунського університету спочатку виршили дізнатися, у якому віці опитані мали перший інтимний зв'язок.
Згодом ці дані зіставили з генетичною схильністю до маркерів старіння.
Після детального аналізу всіх даних стало відомо: ті, хто втратив цноту у ранньому віці, були схильними до швидшого старіння за цілою низкою факторів.
Це неочікуване відкриття вже прокоментувала Кашіан Ван — провідна авторка дослідження.
На переконання вчених, людина, яка надто рано розпочала своє інтимне життя, стикалася з багатьма стресовими моментами.
Насамперед йдеться про високий ризик небажаної вагітності, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вживання психоактивних речовин, а також проблем зі здоров’ям у підлітковому та дорослому віці.
Саме ці фактори дійсно здатні пришвидшити швидкість старнні організму.
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