Вік втрати цноти впливає на швидкість старіння людини

У межах нового дослідження стало відомо, що вік втрати цноти відіграє важливу роль у загальному процесі старіння людського організму. Як виявилося, ранній інтимний досвід призводить до того, що людина старіє швидше.

Втрата цноти та старіння — як вони пов’язані

Як повідомляє видання Life, учасниками дослідження стали близько 400 тисяч громадян Великої Британії.

Науковці Шаньдунського університету спочатку виршили дізнатися, у якому віці опитані мали перший інтимний зв'язок.

Згодом ці дані зіставили з генетичною схильністю до маркерів старіння.

Після детального аналізу всіх даних стало відомо: ті, хто втратив цноту у ранньому віці, були схильними до швидшого старіння за цілою низкою факторів.

Це неочікуване відкриття вже прокоментувала Кашіан Ван — провідна авторка дослідження.

Час першої близькості може бути пов'язаний зі старінням через безліч психологічних, поведінкових і патологічних процесів. Поширити

На переконання вчених, людина, яка надто рано розпочала своє інтимне життя, стикалася з багатьма стресовими моментами.

Насамперед йдеться про високий ризик небажаної вагітності, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вживання психоактивних речовин, а також проблем зі здоров’ям у підлітковому та дорослому віці.

Саме ці фактори дійсно здатні пришвидшити швидкість старнні організму.