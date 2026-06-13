Возраст потери невинности влияет на скорость старения человека

В рамках нового исследования стало известно, что возраст потери невинности играет немаловажную роль в общем процессе старения человеческого организма. Как оказалось, ранний интимный опыт приводит к тому, что человек стареет быстрее.
Главные тезисы
- Средний возраст потери невиновности в Украине составляет 18 лет.
- Если человек начинает интимную жизнь слишком рано, то он рискует столкнуться со многими стрессовыми факторами для своего здоровья.
Потеря невинности и старения — как они связаны
Как сообщает издание Life, участниками исследования стали около 400 тысяч граждан Великобритании.
Ученые Шаньдунского университета сначала решили узнать, в каком возрасте в опрошенных случилась первая интимная связь.
Впоследствии эти данные сопоставили с генетической предрасположенностью к маркёрам старения.
После детального анализа всех данных стало известно: те, кто потерял целомудрие в раннем возрасте, были склонны к более быстрому старению по целому ряду факторов.
Это неожиданное открытие уже прокомментировала Кашиан Ван — ведущая автор исследования:
По убеждению ученых, человек, слишком рано начавший свою интимную жизнь, сталкивался со многими стрессовыми моментами.
В первую очередь речь идет о высоком риске нежелательной беременности, передаваемых половым путем инфекциях, употреблении психоактивных веществ, а также проблем со здоровьем в подростковом и взрослом возрасте.
Именно эти факторы действительно способны ускорить скорость старения организма.
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