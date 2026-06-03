Количество людей с психическими расстройствами стремительно возросло

За последние три десятилетия численность людей с психическими расстройствами фактически удвоилась. В настоящее время во всем мире насчитывается около 1,17 миллиарда человек с различными диагнозами.
Главные тезисы
- Одной из самых уязвимых групп по-прежнему остаются подростки в возрасте 15-19 лет.
- Уязвимость молодежи к психическим расстройствам объясняют поздним взрослением мозга.
Проблема психических расстройств масштабнее, чем считалось до сих пор
По словам ученых, в рамках своего исследования они проанализировали 676 новых эпидемиологических источников из 204 стран и территорий в период с 1990 по 2023 годы.
Чаще всего люди страдают от тревожных расстройств. На втором месте оказалось депрессивное расстройство, достигшее своего пика именно в 2021 году — во время пандемии коронавируса.
Самой уязвимой группой до сих пор остаются подростки и люди в возрасте 15-19 лет — девушки страдают чаще парней.
Как отмечают ученые, частично эти результаты можно объяснить ростом численности и старением населения.
Что важно понимать, на фоне увеличения продолжительности жизни растет и время, проведенное с хроническими состояниями, в том числе психическими расстройствами.
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