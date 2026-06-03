Количество людей с психическими расстройствами стремительно возросло

За последние три десятилетия численность людей с психическими расстройствами фактически удвоилась. В настоящее время во всем мире насчитывается около 1,17 миллиарда человек с различными диагнозами.

Проблема психических расстройств масштабнее, чем считалось до сих пор

По словам ученых, в рамках своего исследования они проанализировали 676 новых эпидемиологических источников из 204 стран и территорий в период с 1990 по 2023 годы.

Чаще всего люди страдают от тревожных расстройств. На втором месте оказалось депрессивное расстройство, достигшее своего пика именно в 2021 году — во время пандемии коронавируса.

Самой уязвимой группой до сих пор остаются подростки и люди в возрасте 15-19 лет — девушки страдают чаще парней.

Среди детей до 14 лет бремя психических расстройств оказалось больше у ребят — прежде всего из-за расстройств аутистического спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройства поведения и нарушения интеллектуального развития. Поделиться

Как отмечают ученые, частично эти результаты можно объяснить ростом численности и старением населения.