Кількість людей із психічними розладами стрімко зросла — дослідження

Протягом останніх трьох десятиліть чисельність людей із психічними розладами фактично подвоїлася. Наразі у всьому світі налічується близько 1,17 мільярда осіб з різноманітними діагнозами.
Головні тези:
- Однією з найвразливіших груп досі залишаються підлітки віком 15-19 років.
- Вразливість молоді до психічних розладів пояснюють пізнім дорослішанням мозку.
Проблема психічних розладів масштабніша, ніж вважалося досі
За словами науковців, у межах свого дослідження вони проаналізували 676 нових епідеміологічних джерел з 204 країн і територій у період з 1990 по 2023 роки.
Найчастіше люди страждають від тривожних розладів. На другому місці опинився великий депресивний розлад, який сягнув свого піку саме в 2021 році — під час пандемії коронавірусу.
Найвразливішою групою досі залишаються підлітки та люди віком 15-19 років — дівчата страждають частіше за хлопців.
Як зазначають науковців, частково ці результати можна пояснити зростанням чисельності та старінням населення.
Що важливо розуміти, на тлі збільшення тривалості життя зростає і час, проведений із хронічними станами, зокрема психічними розладами.
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