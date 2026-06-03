Кількість людей із психічними розладами стрімко зросла — дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Кількість людей із психічними розладами стрімко зросла — дослідження

Проблема психічних розладів масштабніша, ніж вважалося досі
Джерело:  The Lancet Infectious Diseases

Протягом останніх трьох десятиліть чисельність людей із психічними розладами фактично подвоїлася. Наразі у всьому світі налічується близько 1,17 мільярда осіб з різноманітними діагнозами.

Головні тези:

  • Однією з найвразливіших груп досі залишаються підлітки віком 15-19 років.
  • Вразливість молоді до психічних розладів пояснюють пізнім дорослішанням мозку.

Проблема психічних розладів масштабніша, ніж вважалося досі

За словами науковців, у межах свого дослідження вони проаналізували 676 нових епідеміологічних джерел з 204 країн і територій у період з 1990 по 2023 роки.

Найчастіше люди страждають від тривожних розладів. На другому місці опинився великий депресивний розлад, який сягнув свого піку саме в 2021 році — під час пандемії коронавірусу.

Найвразливішою групою досі залишаються підлітки та люди віком 15-19 років — дівчата страждають частіше за хлопців.

Натомість серед дітей до 14 років тягар психічних розладів виявився більшим у хлопців — передусім через розлади аутистичного спектра, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, розлади поведінки та порушення інтелектуального розвитку.

Як зазначають науковців, частково ці результати можна пояснити зростанням чисельності та старінням населення.

Що важливо розуміти, на тлі збільшення тривалості життя зростає і час, проведений із хронічними станами, зокрема психічними розладами.

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