Кількість людей із психічними розладами стрімко зросла — дослідження

Протягом останніх трьох десятиліть чисельність людей із психічними розладами фактично подвоїлася. Наразі у всьому світі налічується близько 1,17 мільярда осіб з різноманітними діагнозами.

Проблема психічних розладів масштабніша, ніж вважалося досі

За словами науковців, у межах свого дослідження вони проаналізували 676 нових епідеміологічних джерел з 204 країн і територій у період з 1990 по 2023 роки.

Найчастіше люди страждають від тривожних розладів. На другому місці опинився великий депресивний розлад, який сягнув свого піку саме в 2021 році — під час пандемії коронавірусу.

Найвразливішою групою досі залишаються підлітки та люди віком 15-19 років — дівчата страждають частіше за хлопців.

Натомість серед дітей до 14 років тягар психічних розладів виявився більшим у хлопців — передусім через розлади аутистичного спектра, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, розлади поведінки та порушення інтелектуального розвитку. Поширити

Як зазначають науковців, частково ці результати можна пояснити зростанням чисельності та старінням населення.