Вихваляли Путіна. Проросійські агітатори з трьох областей України отримали тюремні терміни

За матеріалами Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще троє прокремлівських інтернет-агітаторів з різних регіонів України.

Троє проросійських Інтернет-пропагандистів отримали покарання

Зловмисники вихваляли Путіна та підтримували війну РФ проти України. Також вони героїзували російські окупаційні угруповання та виправдовували їхні воєнні злочини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Крім того, пропагандисти популяризували російських гауляйтерів, які поширюють московський режим на тимчасово захопленій частині України. Поширити

Для «розгону» деструктивного контенту поплічники агресора створили десятки профілів на відеохостингу YouTube та у соцмережах.

На Прикарпатті засуджено місцевого жителя, який поширював відео на підтримку путіна та бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер».

Він брав деструктивний контент на тематичних TikTok-сторінках, а далі перепощував його через власні акаунти в популярних соцмережах.

У Черкасах тюремний строк отримав адміністратор мережі каналів та спільнот у YouTube, Telegram та Facebook, який закликав до захоплення державної влади в Україні.

Серед іншого, він називав «постановкою» вбивства і катування рашистами людей у Бучі.

На Миколаївщині засуджено ще одного ворожого агітатора. Ним виявився вчитель інформатики у місцевій школі, який поширював кремлівські наративи з робочого комп’ютеру у навчальному закладі.

На шкільному пристрої він створив власний акаунт в «Однокласниках», з якого закликав до захоплення всієї території України та популяризував гауляйтера Сальдо.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними за:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Їм призначено максимальний термін ув’язнення за дані злочини у вигляді 5 років тюрми. Поширити

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур.

Як Росія використовує Telegram для поширення ворожої пропаганди

Як зазначає видання Bloomberg, нещодавно співробітники російської розвідки використовували його для вербування дрібних злочинців для проведення диверсій у європейських столицях.

Це викликає невдоволення європейських чиновників, які зробили боротьбу з фейковими новинами своїм пріоритетом напередодні загальноконтинентальних виборів у червні. Попри всі свої нові повноваження щодо регулювання інформації в Інтернеті, вони практично безсилі обмежити Telegram.

Дезінформація поширюється в Telegram відкрито та абсолютно безконтрольно, — заявила агентству Bloomberg прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Типова проросійська пропагандистська кампанія спирається на шквал онлайн-технік. До них відносяться публікації у соціальних мережах, статті у державних ЗМІ, сфабриковані новини, що імітують зовнішній вигляд законних вебсайтів, а також анонімні коментарі до реальних.

Telegram функціонує як центральний вузол у цій екосистемі, своєрідний міст, який пропагандистські групи використовують для поширення свого контенту в активні соціальні спільноти з метою донести свою інформацію до більш широкої аудиторії.