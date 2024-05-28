Восхваляли Путина. Пророссийские агитаторы из трех областей Украины получили тюремные сроки

По материалам Службы безопасности, реальные сроки заключения получили еще трое прокремлевских интернет-агитаторов из разных регионов Украины.

Трое пророссийских Интернет-пропагандистов получили наказание

Злоумышленники восхваляли Путина и поддерживали войну РФ против Украины. Они героизировали российские оккупационные группировки и оправдывали их военные преступления.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме того, пропагандисты популяризировали российских гауляйтеров, распространяющих московский режим на временно захваченной части Украины. Поделиться

Для разгона деструктивного контента приспешники агрессора создали десятки профилей на видеохостинге YouTube и в соцсетях.

На Прикарпатье осужден местный житель, который распространял видео в поддержку путина и боевиков российской частной военной компании «Вагнер».

Он брал деструктивный контент на тематических TikTok-страницах, а дальше дела его перепост через собственные аккаунты в популярных соцсетях.

В Черкассах тюремный срок получил администратор сети каналов и сообществ в YouTube, Telegram и Facebook, призвавший к захвату государственной власти в Украине.

Среди прочего он называл «постановкой» убийства и пытки рашистами людей в Буче.

На Николаевщине осужден еще один вражеский агитатор. Им оказался учитель информатики в местной школе, распространявший кремлевские нарративы с рабочего компьютера в учебном заведении.

На школьном устройстве он создал собственный аккаунт в «Одноклассниках», с которого призывал к захвату всей территории Украины и популяризировал гауляйтера Сальдо.

По материалам СБУ суд признал злоумышленников виновными за:

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к захвату государственной власти);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Им назначен максимальный срок заключения за данные преступления в размере 5 лет тюрьмы. Поделиться

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур.

Как Россия использует Telegram для распространения враждебной пропаганды

Как отмечает издание, недавно сотрудники российской разведки использовали его для вербовки мелких преступников для диверсий в европейских столицах.

Это вызывает недовольство европейских чиновников, оказавших борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом накануне общеконтинентальных выборов в июне. Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в Интернете, они практически бессильны ограничить Telegram.

Дезинформация распространяется в Telegram открыто и абсолютно бесконтрольно, заявила агентству Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на шквал онлайн-техник. К ним относятся публикации в социальных сетях, статьи государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие внешний вид законных веб-сайтов, а также анонимные комментарии к реальным.