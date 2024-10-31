Воєнні злочини на території України. Фінляндія висунула звинувачення російському неонацисту Петровському

Прокуратура Фінляндії висунула звинувачення засновнику і колишньому командиру військового угруповання "Русич" Воїславу Тордену за терористичну діяльність на території України. Російський бойовик більш відомий як Ян Петровський.

Російського бойовика Петровського звинуватили у тероризмі на території України

Центральна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування щодо екскомандира сумнозвісного російського угруповання Воїслава Тордена.

У Фінляндії створене Торденом бойове угруповання "Русич" звинувачують у скоєнні терористичних злочинів в Україні. Наразі він перебуває під вартою фінської прикордонної служби.

Варто зауважити, що Верховний суд Фінляндії постановив, що Торден не може бути екстрадований в Україну.

Тим часом Центральна кримінальна поліція негласно розпочала попереднє розслідування щодо Тордена — вивчає матеріали, які Україна надіслала до Фінляндії. Поширити

Матеріали містять аргументи, чому Україна вважає, що Торден має бути екстрадований в Україну. Дуже ймовірно, що там також будуть аргументи, чому його підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Бойовик “Русича” Петровський знову під арештом

Окружний суд Гельсінкі 18 грудня 2023 року ухвалив взяти під варту російського неонациста Яна Петровського. Причиною цього стали його воєнні злочини в Україні.

Зазначається, що суд ухвалив ув'язнити росіянина Воїслава Тордена (Яна Петровського) за підозрою у скоєнні грубих воєнних злочинів в Україні. Його відправлять до в'язниці Вантаа.

Видання зазначає, що обвинувачення йому мають висунути до 31 травня наступного року.

Верховний суд Фінляндії пояснив, що не може дати згоду на видачу Петровського через умови утримання в українських в'язницях. Суд послався на рішення ЄСПЛ, за яким умови в українських в’язницях порушують статтю 3 Європейської конвенції з прав людини. Поширити

Фінський Верховний суд вважає, що Тордену буцімто загрожуватиме "принижуюче гідність поводження", якщо його екстрадують в Україну.