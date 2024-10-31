Воєнні злочини на території України. Фінляндія висунула звинувачення російському неонацисту Петровському

Прокуратура Фінляндії висунула звинувачення засновнику і колишньому командиру військового угруповання "Русич" Воїславу Тордену за терористичну діяльність на території України. Російський бойовик більш відомий як Ян Петровський.
Головні тези:
- Прокуратура Фінляндії висунула звинувачення російському бойовику Петровському за терористичну діяльність на території України.
- Україна подала матеріали, що містять аргументи щодо екстрадиції Петровського, проте Фінляндія посилається на рішення ЄСПЛ щодо умов українських в'язниць.
- Ян Петровський, відомий як екскомандир угруповання Русич, перебуває під вартою фінської прикордонної служби.
Російського бойовика Петровського звинуватили у тероризмі на території України
Центральна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування щодо екскомандира сумнозвісного російського угруповання Воїслава Тордена.
У Фінляндії створене Торденом бойове угруповання "Русич" звинувачують у скоєнні терористичних злочинів в Україні. Наразі він перебуває під вартою фінської прикордонної служби.
Варто зауважити, що Верховний суд Фінляндії постановив, що Торден не може бути екстрадований в Україну.
Матеріали містять аргументи, чому Україна вважає, що Торден має бути екстрадований в Україну. Дуже ймовірно, що там також будуть аргументи, чому його підозрюють у терористичних злочинах в Україні.
Бойовик “Русича” Петровський знову під арештом
Окружний суд Гельсінкі 18 грудня 2023 року ухвалив взяти під варту російського неонациста Яна Петровського. Причиною цього стали його воєнні злочини в Україні.
Зазначається, що суд ухвалив ув'язнити росіянина Воїслава Тордена (Яна Петровського) за підозрою у скоєнні грубих воєнних злочинів в Україні. Його відправлять до в'язниці Вантаа.
Видання зазначає, що обвинувачення йому мають висунути до 31 травня наступного року.
Фінський Верховний суд вважає, що Тордену буцімто загрожуватиме "принижуюче гідність поводження", якщо його екстрадують в Україну.
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