Военные преступления на территории Украины. Финляндия предъявила обвинение российскому неонацисту Петровскому

Прокуратура Финляндии предъявила обвинение основателю и бывшему командиру военной группировки "Русич" Воиславу Тордену за террористическую деятельность на территории Украины. Российский боевик более известен как Ян Петровский.
Главные тезисы
- Прокуратура Финляндии обвинила российского неонациста Яна Петровского и основателя боевой группировки Русич Воислава Тордена в террористической деятельности на территории Украины.
- Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции Тордена и Петровского в Украину, ссылаясь на неудовлетворительные условия содержания в украинских тюрьмах.
- Преступная деятельность боевиков группировки Русич вызвала широкий резонанс.
Российский боевик Петровский обвинен в терроризме на территории Украины
Центральная уголовная полиция начала предварительное расследование экс-командира печально известной российской группировки Воислава Тордена.
В Финляндии созданная Торденом боевая группировка "Русич" обвиняется в совершении террористических преступлений в Украине. В настоящее время он находится под стражей финской пограничной службы.
Следует отметить, что Верховный суд Финляндии постановил, что Торден не может быть экстрадирован в Украину.
Материалы содержат аргументы, почему Украина считает, что Торден должен быть экстрадирован в Украину. Очень вероятно, что там будут аргументы, почему его подозревают в террористических преступлениях в Украине.
Боевик "Русича" Петровский снова под арестом
Окружной суд Хельсинки 18 декабря 2023 года принял заключение под стражу российского неонациста Яна Петровского. Причиной стали его военные преступления в Украине.
Отмечается, что суд постановил заключить в тюрьму россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по подозрению в совершении грубых военных преступлений в Украине. Его отправят в тюрьму Вантаа.
Издание отмечает, что обвинения ему предъявят до 31 мая следующего года.
Финский Верховный суд считает, что Тордену будет угрожать "унижающее достоинство обращения", если его экстрадируют в Украину.
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