Военные преступления на территории Украины. Финляндия предъявила обвинение российскому неонацисту Петровскому
Категория
Мир
Дата публикации

Военные преступления на территории Украины. Финляндия предъявила обвинение российскому неонацисту Петровскому

Петровский
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Источник:  Yle

Прокуратура Финляндии предъявила обвинение основателю и бывшему командиру военной группировки "Русич" Воиславу Тордену за террористическую деятельность на территории Украины. Российский боевик более известен как Ян Петровский.

Главные тезисы

  • Прокуратура Финляндии обвинила российского неонациста Яна Петровского и основателя боевой группировки Русич Воислава Тордена в террористической деятельности на территории Украины.
  • Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции Тордена и Петровского в Украину, ссылаясь на неудовлетворительные условия содержания в украинских тюрьмах.
  • Преступная деятельность боевиков группировки Русич вызвала широкий резонанс.

Российский боевик Петровский обвинен в терроризме на территории Украины

Центральная уголовная полиция начала предварительное расследование экс-командира печально известной российской группировки Воислава Тордена.

В Финляндии созданная Торденом боевая группировка "Русич" обвиняется в совершении террористических преступлений в Украине. В настоящее время он находится под стражей финской пограничной службы.

Следует отметить, что Верховный суд Финляндии постановил, что Торден не может быть экстрадирован в Украину.

Тем временем, Центральная уголовная полиция негласно начала предварительное расследование в отношении Тордена — изучает материалы, которые Украина направила в Финляндию.

Материалы содержат аргументы, почему Украина считает, что Торден должен быть экстрадирован в Украину. Очень вероятно, что там будут аргументы, почему его подозревают в террористических преступлениях в Украине.

Боевик "Русича" Петровский снова под арестом

Окружной суд Хельсинки 18 декабря 2023 года принял заключение под стражу российского неонациста Яна Петровского. Причиной стали его военные преступления в Украине.

Отмечается, что суд постановил заключить в тюрьму россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по подозрению в совершении грубых военных преступлений в Украине. Его отправят в тюрьму Вантаа.

Издание отмечает, что обвинения ему предъявят до 31 мая следующего года.

Верховный суд Финляндии пояснил, что не может дать согласие на выдачу Петровского из-за условий содержания в украинских тюрьмах. Суд сослался на решение ЕСПЧ, согласно которому условия в украинских тюрьмах нарушают статью 3 Европейской конвенции по правам человека.

Финский Верховный суд считает, что Тордену будет угрожать "унижающее достоинство обращения", если его экстрадируют в Украину.

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