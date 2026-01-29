"Вони вірили в Україну". Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут — відео

Президент Володимир Зеленський 29 січня на Аскольдовій могилі вшанував пам’ять полеглих Героїв Крут та нинішньої війни.
Головні тези:
- 29 січня Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі.
- Бій під Крутами у 1918 році став важливим етапом українських визвольних змагань.
- Зеленський підкреслив важливість віри в Україну та захисників, що стояли на захисті країни в найважчі часи.
Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут
Про це глава держави повідомив у Телеграмі.
Він наголосив, що незалежність нашої країни ґрунтується саме на таких людях, які в різні часи захищали Україну від російської агресії.
Як повідомляється на сайті Президента України, поблизу церкви Святого Миколая Зеленський поспілкувався з рідними загиблих захисників, похованих на Аскольдовій могилі: Лілією Авер’яновою (мама Андрія Пільщикова), Мариною Соченко (мама Любомира Соченка) та Мариною, Людмилою і Віктором Петриченками (сестрою і батьками Павла Петриченка).
Бій під Крутами — одна із трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років. Бій відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем Чернігівської області, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова.
