"Вони вірили в Україну". Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут — відео

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

Сьогодні вшановуємо пам’ять наших героїв — Героїв Крут. Захисників, які стримували наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року. Вони стояли проти значно сильнішого ворога, бо просто не могли інакше. Як і наші люди зараз, так само вірили в Україну і так само стали на її захист, коли це було найважче. Володимир Зеленський Президент України

Він наголосив, що незалежність нашої країни ґрунтується саме на таких людях, які в різні часи захищали Україну від російської агресії.

Як і Марк Паславський, Олександр Клітинський, Дмитро Коцюбайло, Андрій Пільщиков, Павло Петриченко, Любомир Соченко. Кожного й кожну ми памʼятаємо, — сказав Президент, поклавши квіти на могили Героїв, які поховані на Аскольдовій могилі.

Як повідомляється на сайті Президента України, поблизу церкви Святого Миколая Зеленський поспілкувався з рідними загиблих захисників, похованих на Аскольдовій могилі: Лілією Авер’яновою (мама Андрія Пільщикова), Мариною Соченко (мама Любомира Соченка) та Мариною, Людмилою і Віктором Петриченками (сестрою і батьками Павла Петриченка).