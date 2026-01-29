"Вони вірили в Україну". Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут — відео
"Вони вірили в Україну". Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут — відео

Президент Володимир Зеленський 29 січня на Аскольдовій могилі вшанував пам’ять полеглих Героїв Крут та нинішньої війни.

Головні тези:

  • 29 січня Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі.
  • Бій під Крутами у 1918 році став важливим етапом українських визвольних змагань.
  • Зеленський підкреслив важливість віри в Україну та захисників, що стояли на захисті країни в найважчі часи.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

Сьогодні вшановуємо пам’ять наших героїв — Героїв Крут. Захисників, які стримували наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року. Вони стояли проти значно сильнішого ворога, бо просто не могли інакше. Як і наші люди зараз, так само вірили в Україну і так само стали на її захист, коли це було найважче.

Він наголосив, що незалежність нашої країни ґрунтується саме на таких людях, які в різні часи захищали Україну від російської агресії.

Як і Марк Паславський, Олександр Клітинський, Дмитро Коцюбайло, Андрій Пільщиков, Павло Петриченко, Любомир Соченко. Кожного й кожну ми памʼятаємо, — сказав Президент, поклавши квіти на могили Героїв, які поховані на Аскольдовій могилі.

Як повідомляється на сайті Президента України, поблизу церкви Святого Миколая Зеленський поспілкувався з рідними загиблих захисників, похованих на Аскольдовій могилі: Лілією Авер’яновою (мама Андрія Пільщикова), Мариною Соченко (мама Любомира Соченка) та Мариною, Людмилою і Віктором Петриченками (сестрою і батьками Павла Петриченка).

Бій під Крутами — одна із трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років. Бій відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем Чернігівської області, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова.

