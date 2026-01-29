"Они верили в Украину". Зеленский почтил память Героев Крут — видео
"Они верили в Украину". Зеленский почтил память Героев Крут — видео

Президент Владимир Зеленский 29 января на Аскольдовой могиле почтил память павших Героев Крут и нынешней войны.

  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность веры в Украину и защитников, стоявших на защите страны в тяжелые времена.
  • Владимир Зеленский почтил память Героев Крут на Аскольдовой могиле, отметив их вклад в историю украинской освободительной борьбы.

Об этом глава государства сообщил в телеграмме.

Сегодня чтим память наших героев — Героев Крут. Защитников, сдерживавших наступление большевиков в Киев 29 января 1918 года. Они стояли против гораздо более сильного врага, потому что просто не могли иначе. Как и наши люди сейчас, так же верили в Украину и так же встали в ее защиту, когда это было тяжелее всего.

Он подчеркнул, что независимость нашей страны основывается именно на таких людях, которые в разное время защищали Украину от российской агрессии.

Как и Марк Паславский, Александр Клитинский, Дмитрий Коцюбайло, Андрей Пильщиков, Павел Петриченко, Любомир Соченко. Каждую и каждую мы помним, — сказал Президент, возложив цветы на могилы Героев, похороненных на Аскольдовой могиле.

Как сообщается на сайте Президента Украины, вблизи церкви Святого Николая Зеленский пообщался с родными погибших защитников, похороненных на Аскольдовой могиле: Лилией Аверьяновой (мама Андрея Пильщикова), Мариной Соченко (мама Любомира Соченко) и Мариной, Людмилой и Виктором Петриченко.

Бой под Крутами — одна из трагических и одновременно легендарных страниц в истории украинских освободительной борьбы 1917-1921 годов. Бой состоялся 29 января 1918 между Нежином и Бахмачем Черниговской области, в 130 километрах к северо-востоку от Киева, во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева.

