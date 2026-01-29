"Они верили в Украину". Зеленский почтил память Героев Крут — видео

Президент Владимир Зеленский 29 января на Аскольдовой могиле почтил память павших Героев Крут и нынешней войны.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность веры в Украину и защитников, стоявших на защите страны в тяжелые времена.
- Владимир Зеленский почтил память Героев Крут на Аскольдовой могиле, отметив их вклад в историю украинской освободительной борьбы.
Зеленский почтил память Героев Крут
Об этом глава государства сообщил в телеграмме.
Он подчеркнул, что независимость нашей страны основывается именно на таких людях, которые в разное время защищали Украину от российской агрессии.
Как сообщается на сайте Президента Украины, вблизи церкви Святого Николая Зеленский пообщался с родными погибших защитников, похороненных на Аскольдовой могиле: Лилией Аверьяновой (мама Андрея Пильщикова), Мариной Соченко (мама Любомира Соченко) и Мариной, Людмилой и Виктором Петриченко.
Бой под Крутами — одна из трагических и одновременно легендарных страниц в истории украинских освободительной борьбы 1917-1921 годов. Бой состоялся 29 января 1918 между Нежином и Бахмачем Черниговской области, в 130 километрах к северо-востоку от Киева, во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-