"Они верили в Украину". Зеленский почтил память Героев Крут — видео

Зеленский почтил память Героев Крут

Об этом глава государства сообщил в телеграмме.

Сегодня чтим память наших героев — Героев Крут. Защитников, сдерживавших наступление большевиков в Киев 29 января 1918 года. Они стояли против гораздо более сильного врага, потому что просто не могли иначе. Как и наши люди сейчас, так же верили в Украину и так же встали в ее защиту, когда это было тяжелее всего. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что независимость нашей страны основывается именно на таких людях, которые в разное время защищали Украину от российской агрессии.

Как и Марк Паславский, Александр Клитинский, Дмитрий Коцюбайло, Андрей Пильщиков, Павел Петриченко, Любомир Соченко. Каждую и каждую мы помним, — сказал Президент, возложив цветы на могилы Героев, похороненных на Аскольдовой могиле.

Как сообщается на сайте Президента Украины, вблизи церкви Святого Николая Зеленский пообщался с родными погибших защитников, похороненных на Аскольдовой могиле: Лилией Аверьяновой (мама Андрея Пильщикова), Мариной Соченко (мама Любомира Соченко) и Мариной, Людмилой и Виктором Петриченко.