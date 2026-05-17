ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного рівня

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно заявила, що визнає 17-й спалах Еболи в Конго надзвичайною ситуацією міжнародного рівня. Головна проблема полягає в тому, що захворювання спалахнуло через патоген, проти якого немає лікування та вакцин. У зоні ризику сусідні країни.

Новий спалах Еболи — що важливо знати

Експерти ВООЗ офіційно підтвердили, що спалах поки не має ознак пандемії.

Попри це, країни, що мають спільні сухопутні кордони з Конго, вже опинилися в зоні ризику її поширення.

Згідно з останніми даними, два не пов'язані між собою випадки Еболи вже підтвердили в Уганді.

За словами фахівців, цей спалах може бути набагато масштабнішим, адже є багато пацієнтів із підозрілими станами, однак без офіційного діагнозу.

Спалах є "надзвичайним", оскільки немає схвалених засобів лікування або вакцин проти вірусу типу Бундібуджо (Bundibudgio ebolavirus), який міг стати причиною захворюваності. Усі попередні спалахи в країні, крім одного, спричинив штам Заїр, проти якого і розробляли методи боротьби та запобігання. Поширити

Влада Конго офіційно підтвердила, що новий спалах Еболи вже забрав життя 80 їхніх громадян.