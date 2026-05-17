ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного рівня

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно заявила, що визнає 17-й спалах Еболи в Конго надзвичайною ситуацією міжнародного рівня. Головна проблема полягає в тому, що захворювання спалахнуло через патоген, проти якого немає лікування та вакцин. У зоні ризику сусідні країни.
Головні тези:
- Інфікованим заборонено покидати межі власної країни, крім випадків медичної евакуації.
- Попри це, два випадки Еболи вже зафіксовано в сусідній Уганді.
Новий спалах Еболи — що важливо знати
Експерти ВООЗ офіційно підтвердили, що спалах поки не має ознак пандемії.
Попри це, країни, що мають спільні сухопутні кордони з Конго, вже опинилися в зоні ризику її поширення.
Згідно з останніми даними, два не пов'язані між собою випадки Еболи вже підтвердили в Уганді.
За словами фахівців, цей спалах може бути набагато масштабнішим, адже є багато пацієнтів із підозрілими станами, однак без офіційного діагнозу.
Влада Конго офіційно підтвердила, що новий спалах Еболи вже забрав життя 80 їхніх громадян.
Окрім того, вказано, що недугу підозрюють у ще 246 хворих.
