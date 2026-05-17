ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила, что признает 17-ю вспышку Эболы в Конго чрезвычайной ситуацией международного уровня. Главная проблема заключается в том, что заболевание вспыхнуло из-за патогена, против которого нет лечения и вакцин. В зоне риска соседние страны.
Главные тезисы
- Инфицированным запрещено покидать пределы собственной страны, кроме случаев медицинской эвакуации.
- Несмотря на это, два случая Эболы уже зафиксированы в соседней Уганде.
Новая вспышка Эболы — что важно знать
Эксперты ВОЗ официально подтвердили, что вспышка пока не имеет признаков пандемии.
Тем не менее, страны, у которых есть общие сухопутные границы с Конго, уже оказались в зоне риска ее распространения.
Согласно последним данным, два не связанных между собой случая Эболы уже подтвердили в Уганде.
По словам специалистов, эта вспышка может быть намного масштабнее, ведь есть много пациентов с подозрительными состояниями, однако без официального диагноза.
Власти Конго официально подтвердили, что новая вспышка Эболы уже унесла жизни 80 их граждан.
Кроме того, указано, что болезнь подозревают у еще 246 больных.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-