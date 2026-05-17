ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила, что признает 17-ю вспышку Эболы в Конго чрезвычайной ситуацией международного уровня. Главная проблема заключается в том, что заболевание вспыхнуло из-за патогена, против которого нет лечения и вакцин. В зоне риска соседние страны.

Новая вспышка Эболы — что важно знать

Эксперты ВОЗ официально подтвердили, что вспышка пока не имеет признаков пандемии.

Тем не менее, страны, у которых есть общие сухопутные границы с Конго, уже оказались в зоне риска ее распространения.

Согласно последним данным, два не связанных между собой случая Эболы уже подтвердили в Уганде.

По словам специалистов, эта вспышка может быть намного масштабнее, ведь есть много пациентов с подозрительными состояниями, однако без официального диагноза.

Вспышка является "чрезвычайной", поскольку нет одобренных средств лечения или вакцин против вируса типа Бундибуджо (Bundibudgio ebolavirus), который мог стать причиной заболеваемости. Все предыдущие вспышки в стране, кроме одной, вызвал штамм Заир, против которого и разрабатывали методы борьбы и предотвращения. Поделиться

Власти Конго официально подтвердили, что новая вспышка Эболы уже унесла жизни 80 их граждан.