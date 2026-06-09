"Всі були шоковані". У Середземному морі вперше зафіксували білу акулу — відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Всі були шоковані". У Середземному морі вперше зафіксували білу акулу — відео

У Середземному морі врешті підловили білу акулу
Джерело:  The Independent

Уперше в історії у Середземному морі вдалося зняти на відео рідкісну білу акулу. Що важливо розуміти, біла акула є однією з найбільших хижих риб на Землі. У середньому вони виростають до 4,6 м завдовжки.

Головні тези:

  • Дайверам дуже пощастило, адже акула не поводилася агресивно.
  • Вона просто якийсь час спостерігала за людьми, а потім зникла.

У Середземному морі врешті підловили білу акулу

За словами дайверів, вони помітили акулу за кілька метрів від себе, коли очищали затонулий корабель у Сицилійській протоці від рибальських сіток.

Що важливо розуміти, це сталося між італійським островом і Тунісом.

Журналісти звертають увагу на те, що в Середземному морі мешкає кілька сотень білих акул.

Одна з головних проблем полягає в тому, що їхня кількість продовжує зменшуватися через незаконний вилов риби.

Фактично через це їх ще жодного разу не вдавалося зняти на відео в цьому регіоні.

Цю вражаючу знахідку прокоментував технічний дайвер Дерк Реммерс:

Ми всі були шоковані — і захоплені. У мене тремтіли пальці, це точно — це була величезна тварина, і ми зовсім не очікували цього. Вона пропливла повз, потім розвернулася, подивилася на нас і повернулася. Було очевидно, що вона просто цікавиться, а не виявляє агресію — вона поводилася дуже спокійно, ніби вважала себе тут головною.

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Категорія
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