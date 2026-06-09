"Всі були шоковані". У Середземному морі вперше зафіксували білу акулу — відео

Уперше в історії у Середземному морі вдалося зняти на відео рідкісну білу акулу. Що важливо розуміти, біла акула є однією з найбільших хижих риб на Землі. У середньому вони виростають до 4,6 м завдовжки.
Головні тези:
- Дайверам дуже пощастило, адже акула не поводилася агресивно.
- Вона просто якийсь час спостерігала за людьми, а потім зникла.
У Середземному морі врешті підловили білу акулу
За словами дайверів, вони помітили акулу за кілька метрів від себе, коли очищали затонулий корабель у Сицилійській протоці від рибальських сіток.
Що важливо розуміти, це сталося між італійським островом і Тунісом.
Журналісти звертають увагу на те, що в Середземному морі мешкає кілька сотень білих акул.
Одна з головних проблем полягає в тому, що їхня кількість продовжує зменшуватися через незаконний вилов риби.
Фактично через це їх ще жодного разу не вдавалося зняти на відео в цьому регіоні.
Цю вражаючу знахідку прокоментував технічний дайвер Дерк Реммерс:
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