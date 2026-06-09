"Все были шокированы". В Средиземном море впервые зафиксировали белую акулу
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Все были шокированы". В Средиземном море впервые зафиксировали белую акулу

В Средиземном море наконец-то подловили белую акулу
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Источник:  The Independent

Впервые в истории в Средиземном море удалось снять на видео редкую белую акулу. Что важно понимать, белая акула является одной из самых хищных рыб на Земле. В среднем они вырастают до 4,6 м в длину.

Главные тезисы

  • Дайверам очень повезло, поскольку акула не вела себя агрессивно.
  • Она просто некоторое время наблюдала за людьми, а потом исчезла.

В Средиземном море наконец-то подловили белую акулу

По словам дайверов, они заметили акулу в нескольких метрах от себя, когда очищали затонувший корабль в Сицилийском проливе от рыбацких сеток.

Что важно понимать, это случилось между итальянским островом и Тунисом.

Журналисты обращают внимание на то, что в Средиземном море обитает несколько сотен белых акул.

Одна из главных проблем заключается в том, что их количество продолжает уменьшаться из-за незаконного вылова рыбы.

Фактически поэтому их еще ни разу не удавалось снять на видео в этом регионе.

Эту поразительную находку прокомментировал технический дайвер Дерк Реммерс:

Мы все были шокированы — и увлечены. У меня дрожали пальцы, это точно — это было огромное животное, и мы совсем не ожидали этого. Она проплыла мимо, потом развернулась, посмотрела на нас и вернулась. Было очевидно, что она просто интересуется, а не проявляет агрессию — она вела себя спокойно, будто считала себя главной.

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