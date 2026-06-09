"Все были шокированы". В Средиземном море впервые зафиксировали белую акулу

Впервые в истории в Средиземном море удалось снять на видео редкую белую акулу. Что важно понимать, белая акула является одной из самых хищных рыб на Земле. В среднем они вырастают до 4,6 м в длину.

В Средиземном море наконец-то подловили белую акулу

По словам дайверов, они заметили акулу в нескольких метрах от себя, когда очищали затонувший корабль в Сицилийском проливе от рыбацких сеток.

Что важно понимать, это случилось между итальянским островом и Тунисом.

Журналисты обращают внимание на то, что в Средиземном море обитает несколько сотен белых акул.

Одна из главных проблем заключается в том, что их количество продолжает уменьшаться из-за незаконного вылова рыбы.

Фактически поэтому их еще ни разу не удавалось снять на видео в этом регионе.

Эту поразительную находку прокомментировал технический дайвер Дерк Реммерс: