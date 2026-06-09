"Все были шокированы". В Средиземном море впервые зафиксировали белую акулу

Впервые в истории в Средиземном море удалось снять на видео редкую белую акулу. Что важно понимать, белая акула является одной из самых хищных рыб на Земле. В среднем они вырастают до 4,6 м в длину.
Главные тезисы
- Дайверам очень повезло, поскольку акула не вела себя агрессивно.
- Она просто некоторое время наблюдала за людьми, а потом исчезла.
В Средиземном море наконец-то подловили белую акулу
По словам дайверов, они заметили акулу в нескольких метрах от себя, когда очищали затонувший корабль в Сицилийском проливе от рыбацких сеток.
Что важно понимать, это случилось между итальянским островом и Тунисом.
Журналисты обращают внимание на то, что в Средиземном море обитает несколько сотен белых акул.
Одна из главных проблем заключается в том, что их количество продолжает уменьшаться из-за незаконного вылова рыбы.
Фактически поэтому их еще ни разу не удавалось снять на видео в этом регионе.
Эту поразительную находку прокомментировал технический дайвер Дерк Реммерс:
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