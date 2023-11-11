ВВС News Україна опублікувала матеріал скандальної російської кореспондентки

Журналістка “Громадського радіо” Анастасія Багаліка звернула увагу на те, що українська служба ВВС оприлюднила на своєму сайті статтю російської кореспондентки Олесі Герасименко.

ВВС News Україна не приховує співпрацю з російською пропагандисткою

11 листопада на сайті ВВС News Україна опублікували матеріал, який має назву "Людей нема, і всі бояться". Що російські військові розповідають про плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра”.

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Його авторкою є скандальна російська кореспондентка Олеся Герасименко.

Ніколи не було і от знову. ВВС Україна постить матеріал російської кореспондентки, яка бере коментарі у російських військових на лівому березі Дніпра про дії ЗСУ там. Тобто кореспондентка працює на окупованій території, на яку відомо як проїхала, а ВВС Україна радо це перепощує, - зазначає журналістка “Громадського радіо” Анастасія Багаліка. Поширити

Вона також нагадує про те, що в 2022 році Олеся Герасименко відзначилася матеріалом про пологовий в Маріуполі, коментуючи який, наполягала, що породіллі бачили там українських військових.

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Про що російська пропагандистка пише у своєму новому “матеріалі”

Стаття Герасименко є своєрідним інтерв’ю з російськими загарбниками, які намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Вона складається із цинічних скиглень різних солдатів РФ, які скаржаться на свою важку долю на українському фронті, а також визнають, що їм не вдається втримувати окуповані території.

Як виявилося, окупанти дуже бояться, що бої під Кринками стануть "самогубством" для них.

Уже кілька людей потрапили до полону. Зник наш командир із усіма заступниками. В нас важка ситуація. За ніч поклали дві наші роти. Українці закріпилися на нашому боці в районі Кринок, і звідти поки що вибити їх не можемо. Чергуємо не добу через добу, а весь час без замін. Людей нема. Плюс усі бояться… - заявляє російській пропагандистці один з солдатів РФ. Поширити

Також у статті Герасименко можна знайти своєрідні “виправдання” загарбників.

З’ясувалося, для багатьох росіян цілком “нормальна” мотивація - вбивати мирних та невинних українців, щоб заробити грошей.

Я контракт здуру підписав. Гроші були потрібні, розвели мене. Сказали, заробиш, на передову не поїдеш. Будеш на складі працювати. А за місяць я вже був у Херсонській області, - бідкається ще один окупант, однак не пояснює, чому досі на фронті й вбиває невинних людей. Поширити

У своєму матеріалі пропагандистка Герасименко доволі часто показує солдатів РФ як заручників ситуації.

Навіщо такі статті публікує ВВС News Україна? Плекаємо надію, що скоро почуємо чітку відповідь на це запитання.