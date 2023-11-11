ВВС News Україна опублікувала матеріал скандальної російської кореспондентки

Журналістка “Громадського радіо” Анастасія Багаліка звернула увагу на те, що українська служба ВВС оприлюднила на своєму сайті статтю російської кореспондентки Олесі Герасименко.
ВВС News Україна не приховує співпрацю з російською пропагандисткою
11 листопада на сайті ВВС News Україна опублікували матеріал, який має назву "Людей нема, і всі бояться". Що російські військові розповідають про плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра”.
Його авторкою є скандальна російська кореспондентка Олеся Герасименко.
Вона також нагадує про те, що в 2022 році Олеся Герасименко відзначилася матеріалом про пологовий в Маріуполі, коментуючи який, наполягала, що породіллі бачили там українських військових.
Про що російська пропагандистка пише у своєму новому “матеріалі”
Стаття Герасименко є своєрідним інтерв’ю з російськими загарбниками, які намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ на лівому березі Дніпра.
Вона складається із цинічних скиглень різних солдатів РФ, які скаржаться на свою важку долю на українському фронті, а також визнають, що їм не вдається втримувати окуповані території.
Як виявилося, окупанти дуже бояться, що бої під Кринками стануть "самогубством" для них.
Також у статті Герасименко можна знайти своєрідні “виправдання” загарбників.
З’ясувалося, для багатьох росіян цілком “нормальна” мотивація - вбивати мирних та невинних українців, щоб заробити грошей.
У своєму матеріалі пропагандистка Герасименко доволі часто показує солдатів РФ як заручників ситуації.
Навіщо такі статті публікує ВВС News Україна? Плекаємо надію, що скоро почуємо чітку відповідь на це запитання.
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