BBC News Украина опубликовала материал скандальной российской корреспондентки
Категория
Украина
Дата публикации

BBC News Украина опубликовала материал скандальной российской корреспондентки

Олеся Герасименко
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Источник:  online.ua

Журналистка “Громадського радіо” Анастасия Багалика обратила внимание на то, что украинская служба ВВС обнародовала на своем сайте статью российской корреспондентки Олеси Герасименко.

BBC News Украина не скрывает сотрудничество с российской пропагандисткой

11 ноября на сайте BBC News Украина опубликовали материал, который называется "Людей нет, и все боятся". Что российские военные рассказывают о плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра”.

Статья российской корреспондентки Олеси Герасименко
Фото: скриншот

Его автором является скандальная российская корреспондентка Олеся Герасименко.

Никогда такого не было и вот опять. ВВС Украина постит материал российской корреспондентки, которая берет комментарии у российских военных на левом берегу Днепра о действиях ВСУ там. То есть, корреспондентка работает на оккупированной территории, на которую известно как проехала, а ВВС Украина радостно это публикует, - отмечает журналистка "Громадського радіо" Анастасия Багалика.

Она также напоминает о том, что в 2022 году Олеся Герасименко отметилась материалом о роддоме в Мариуполе, комментируя который, настаивала, что роженицы видели там украинских военных.

Статья российской корреспондентки Олеси Герасименко
Фото: скриншот

О чем российская пропагандистка пишет в своем новом "материале"

Статья Герасименко - своеобразное интервью с российскими захватчиками, которые пытаются остановить контрнаступление ВСУ на левом берегу Днепра.

Она состоит из циничного нытья солдат РФ, которые жалуются на свою тяжелую судьбу на украинском фронте, а также признают, что им не удается удерживать оккупированные территории.

Как оказалось, оккупанты очень боятся, что бои под Кринки станут "самоубийством" для них.

Уже несколько человек попали в плен. Исчез наш командир со всеми заместителями. У нас тяжелая ситуация. За ночь положили две наши роты. Украинцы закрепились на нашей стороне в районе Крынок, и оттуда пока выбить их не можем. Чередуем не сутки через сутки, а все время без смен. Людей нет. Плюс все боятся… – заявляет российской пропагандистке один из солдат РФ.

Также в статье Герасименко можно найти своеобразные оправдания захватчиков.

Выяснилось, что для многих россиян вполне "нормальная" мотивация - убивать мирных и невинных украинцев, чтобы заработать денег.

Я контракт сдуру подписал. Деньги были нужны, развели меня. Сказали, заработаешь, на передовую не уедешь. Будешь на складе работать. А через месяц я уже был в Херсонской области, - жалуется еще один оккупант, однако не объясняет, почему до сих пор на фронте и убивает невинных людей.

В своем материале пропагандистка Герасименко часто показывает солдат РФ как заложников ситуации.

Зачем такие статьи публикует BBC News Украина? Надеемся, что скоро услышим четкий ответ на этот вопрос.

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