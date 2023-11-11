BBC News Украина опубликовала материал скандальной российской корреспондентки

Журналистка “Громадського радіо” Анастасия Багалика обратила внимание на то, что украинская служба ВВС обнародовала на своем сайте статью российской корреспондентки Олеси Герасименко.
BBC News Украина не скрывает сотрудничество с российской пропагандисткой
11 ноября на сайте BBC News Украина опубликовали материал, который называется "Людей нет, и все боятся". Что российские военные рассказывают о плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра”.
Его автором является скандальная российская корреспондентка Олеся Герасименко.
Она также напоминает о том, что в 2022 году Олеся Герасименко отметилась материалом о роддоме в Мариуполе, комментируя который, настаивала, что роженицы видели там украинских военных.
О чем российская пропагандистка пишет в своем новом "материале"
Статья Герасименко - своеобразное интервью с российскими захватчиками, которые пытаются остановить контрнаступление ВСУ на левом берегу Днепра.
Она состоит из циничного нытья солдат РФ, которые жалуются на свою тяжелую судьбу на украинском фронте, а также признают, что им не удается удерживать оккупированные территории.
Как оказалось, оккупанты очень боятся, что бои под Кринки станут "самоубийством" для них.
Также в статье Герасименко можно найти своеобразные оправдания захватчиков.
Выяснилось, что для многих россиян вполне "нормальная" мотивация - убивать мирных и невинных украинцев, чтобы заработать денег.
В своем материале пропагандистка Герасименко часто показывает солдат РФ как заложников ситуации.
Зачем такие статьи публикует BBC News Украина? Надеемся, что скоро услышим четкий ответ на этот вопрос.
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