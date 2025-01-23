"Хаббл" зробив яскраве фото туманності Тарантул

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував околиці туманності Тарантул, яка є найбільшою та найпродуктівнішою областю з утворення нових зірок у локальному Всесвіті.
Головні тези:
- Туманність Тарантул є найбільшою та найпродуктивнішою областю з утворення нових зірок у локальному Всесвіті.
- У центрі туманності розміщуються надмасивні зірки з великою вагою, порівняною до ваги нашого Сонця.
- Шари різнокольорових хмар газу та хмари пилу створюють яскраві та захоплюючі образи на фото туманності.
- Астрофізики вивчають області зореутворення для розуміння ролі космічного пилу у формуванні нових зірок та планет.
- Спостереження пилових туманностей у галактиках допомагає вченим вивчити процеси зореутворення та планетоутворення у Всесвіті.
Що відомо про туманність Тарантул
Зазначається, що у центрі туманності розміщуються надмасивні зірки із вагою приблизно у 200 разів більшою за наше Сонце.
Туманість знаходиться за 160 тис світлових років від Землі у карликовій галактиці Велика Магелланова Хмара, у сузірʼї Золотої Риби та Менса.
На фото зображена частина туманності, що складається з шарів різнокольорових хмар газу різної товщини. Позаду — синюваті, напівпрозорі та тонкі хмари зі смугами більш червоного й темного грудкуватого пилу.
У нижньому лівому куті є кілька щільних смуг пилу, які блокують світло та здаються чорними. Маленькі зірочки розкидані по туманності.
Для чого астрофізики спостерігають за областями зореутворення
Спостерігаючи за пиловими туманностями у Великій Магеллановій Хмарі та інших галактиках за допомогою "Хаббла", дослідники вивчатимуть роль космічного пилу у формуванні нових зірок і планет.
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