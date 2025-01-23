"Хаббл" зробив яскраве фото туманності Тарантул

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував околиці туманності Тарантул, яка є найбільшою та найпродуктівнішою областю з утворення нових зірок у локальному Всесвіті.

Що відомо про туманність Тарантул

Зазначається, що у центрі туманності розміщуються надмасивні зірки із вагою приблизно у 200 разів більшою за наше Сонце.

Туманість знаходиться за 160 тис світлових років від Землі у карликовій галактиці Велика Магелланова Хмара, у сузірʼї Золотої Риби та Менса.

Попри те, що Велика Магелланова Хмара становить лише 10-20% маси галактики Чумацький Шлях, вона містить деякі з найбільш вражаючих областей зореутворення у сусідньому Всесвіті, — підкреслюють астрофізики Європейського космічного агентства. Поширити

На фото зображена частина туманності, що складається з шарів різнокольорових хмар газу різної товщини. Позаду — синюваті, напівпрозорі та тонкі хмари зі смугами більш червоного й темного грудкуватого пилу.

Окраїна туманності Тарантул

У нижньому лівому куті є кілька щільних смуг пилу, які блокують світло та здаються чорними. Маленькі зірочки розкидані по туманності.

Для чого астрофізики спостерігають за областями зореутворення

Зірки всередині та за хмарами пилу виглядають червонішими, ніж ті, що не закриті пилом. Пил поглинає та розсіює синє світло більше, ніж червоне, дозволяючи більшій кількості червоного світла досягати наших телескопів. Через це зірки виглядають червонішими, ніж вони є, — пояснюють у ESA. Поширити

Спостерігаючи за пиловими туманностями у Великій Магеллановій Хмарі та інших галактиках за допомогою "Хаббла", дослідники вивчатимуть роль космічного пилу у формуванні нових зірок і планет.