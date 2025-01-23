"Хаббл" сделал яркое фото туманности Тарантул

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал окрестности туманности Тарантул, которая является самой большой и продуктивной областью по созданию новых звезд в локальной Вселенной.

Что известно о туманности Тарантул

Отмечается, что в центре туманности размещаются сверхмассивные звезды с весом примерно в 200 раз больше нашего Солнца.

Туманость находится в 160 тыс. световых лет от Земли в карликовой галактике Большое Магелланово Облако, в созвездии Золотой Рыбы и Менса.

Несмотря на то, что Большое Магелланова Облако составляет лишь 10-20% массы галактики Млечный Путь, оно содержит некоторые из самых впечатляющих областей звездообразования в соседней Вселенной, — подчеркивают астрофизики Европейского космического агентства. Поделиться

На фото изображена часть туманности, состоящая из слоев разноцветных облаков газа разной толщины.

Окраина туманности Тарантул

В левом нижнем углу есть несколько плотных полос пыли, которые блокируют свет и кажутся черными звездочки разбросаны по туманности.

Для чего астрофизики наблюдают за областями звездообразования

Звезды внутри и за облаками пыли выглядят краснее, чем не закрытые пылью. Пыль поглощает и рассеивает синий свет больше красного, позволяя большему количеству красного света достигать наших телескопов. Поэтому звезды выглядят краснее, чем они есть, — объясняют в ESA. Поделиться

Наблюдая за пылевыми туманностями в Большом Магеллановом Облаке и других галактиках с помощью "Хаббла", исследователи будут изучать роль космической пыли в формировании новых звезд и планет.