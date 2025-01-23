"Хаббл" сделал яркое фото туманности Тарантул

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал окрестности туманности Тарантул, которая является самой большой и продуктивной областью по созданию новых звезд в локальной Вселенной.
Главные тезисы
- Туманность Тарантул - самая большая и продуктивная область по образованию новых звезд в локальной Вселенной.
- В центре туманности расположены сверхмассивные звезды с весом, в 200 раз превышающим вес нашего Солнца.
- Астрофизики исследуют области звездообразования для понимания влияния космической пыли на формирование новых звезд и планет.
- Наблюдение пылевых туманностей в галактиках помогает ученым изучить процессы звездообразования и планетообразования во Вселенной.
Что известно о туманности Тарантул
Отмечается, что в центре туманности размещаются сверхмассивные звезды с весом примерно в 200 раз больше нашего Солнца.
Туманость находится в 160 тыс. световых лет от Земли в карликовой галактике Большое Магелланово Облако, в созвездии Золотой Рыбы и Менса.
На фото изображена часть туманности, состоящая из слоев разноцветных облаков газа разной толщины.
В левом нижнем углу есть несколько плотных полос пыли, которые блокируют свет и кажутся черными звездочки разбросаны по туманности.
Для чего астрофизики наблюдают за областями звездообразования
Наблюдая за пылевыми туманностями в Большом Магеллановом Облаке и других галактиках с помощью "Хаббла", исследователи будут изучать роль космической пыли в формировании новых звезд и планет.
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