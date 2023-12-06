Американська компанія генетичного тестування 23andMe визнала, що хакери отримали доступ до даних ДНК 7 мільйонів користувачів.

Хакери викрали ДНК-дані 7 млн осіб у США

Майже 7 мільйонів людей постраждали через злам системи безпеки, внаслідок якого інформація про ДНК користувачів потрапила до рук хакерів, які зламали сайт на початку жовтня.

Дані ще 1,4 мільйона осіб були зламані через додаткові профілі генеалогічного дерева, які містять різноманітну інформацію про користувачів.

Нам повідомили, що певна інформація профілю клієнтів була зібрана через доступ до окремих облікових записів 23andMe.com, - йдеться у заяві компанії. Поширити

Як повідомляється, пізніше хакери почали торгувати профілями та оприлюднили інформацію про користувачів фірми, яка містить записи про 4 мільйони користувачів.

Натомість компанія заявила, що "зробила кроки" для захисту даних своїх клієнтів. Зокрема, звернулася з проханням до активних користувачів анулювати свої паролі та застосувала метод двоетапної перевірки.

При цьому уточнюється, що доступ до акаунтів хакерам удалося отримати у тих випадках, коли імена користувачів і паролі на 23andMe збігалися установленими на інших сайтах, які раніше були зламані.



Хакерські атаки у світі

Раніше ми писали, що російські хакери атакували сім європейських урядів. Це хакерська група, пов'язана з російською розвідкою.

Також ми повідомляли, що у Міністерстві фінансів США назвали кількість атак російських хакерів української інфраструктури.

Нещодавно США, Південна Корея та Японія домовилися створити групу з кіберфахівців високого рівня для протидії хакерам КНДР.

Напередодні даної домовленості стало відомо, що хакери, пов'язані з Північною Кореєю, намагаються розширити список цілей своїх кіберзлочинів, щоб компенсувати зниження вартості криптовалют та диверсифікувати надходження.