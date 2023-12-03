Ходжес прогнозує армії РФ великі проблеми взимку

Екс-командувач армії США у Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує великі страждання злочинної армії РФ в Україні протягом зими.
Які проблеми очікуватимуть на армію РФ в Україні протягом зими
У коментарі виданню “Голос Америки” Ходжес зазначив, що не хотів би бути мобілізованим до злочинної російської армії РФ в Україні, які протягом зими сидять у крижаних окопах.
Він зазначив, що логістична система окупаційної російської армії просто жахлива, а представникам командування начхати на рядових військових.
На його переконання, злочинна армія РФ протягом зими атакуватиме об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в Україні із метою зробити життя українців ще більш важким.
Що відомо про ситуацію на півдні України
За інформацією речника добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, російські військові злочинці намагаються просуватись вперед крізь власні мінні поля.
За його словами, таку практику застосовують, зокрема, у 810-й окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту РФ та у підрозділі "Шторм-Z" на Херсонському напрямку.
За його словами, із цією метою на окуповані території Херсонської області командування окупаційної російської армії перекидає підрозділи повітряно-десантних військ - зокрема, 104-у десантно-штурмову дивізію.
Також він зазначив, що деякі з'єднання і частини цієї дивізії сьогодні переміщуються лівим берегом Дніпра на тимчасово окуповані території Херсонської області.
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