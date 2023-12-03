Ходжес прогнозує армії РФ великі проблеми взимку

Екс-командувач армії США у Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує великі страждання злочинної армії РФ в Україні протягом зими.

Які проблеми очікуватимуть на армію РФ в Україні протягом зими

У коментарі виданню “Голос Америки” Ходжес зазначив, що не хотів би бути мобілізованим до злочинної російської армії РФ в Україні, які протягом зими сидять у крижаних окопах.

Він зазначив, що логістична система окупаційної російської армії просто жахлива, а представникам командування начхати на рядових військових.

Тож російські солдати жахливо страждатимуть взимку. Я думаю, що ми побачимо зниження ефективності деяких їхніх дронів, - прогнозує Ходжес. Поширити

На його переконання, злочинна армія РФ протягом зими атакуватиме об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в Україні із метою зробити життя українців ще більш важким.

Мета - підірвати готовність українського народу до спротиву. Тому засоби протиповітряної оборони мають бути першими в списку постачання Україні, - пояснює колишній генерал армії США. Поширити

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією речника добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, російські військові злочинці намагаються просуватись вперед крізь власні мінні поля.

За його словами, таку практику застосовують, зокрема, у 810-й окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту РФ та у підрозділі "Шторм-Z" на Херсонському напрямку.

Присутній такий елемент, як наступ російської армії через власні мінні поля. ... Є проблеми. Але водночас ми повинні чудово розуміти, що сьогодні ворог намагається цю "сіру зону" зменшити, він намагається звузити плацдарми, він намагається у кінечному підсумку ці плацдарми взагалі знищити, - пояснює Братчук. Поширити

За його словами, із цією метою на окуповані території Херсонської області командування окупаційної російської армії перекидає підрозділи повітряно-десантних військ - зокрема, 104-у десантно-штурмову дивізію.

Ця дивізія перекинута з Запорізького напрямку. Чи є сьогодні у росіян резерви закривати такі дірки? Треба дивитися, треба моніторити і розуміти, що буде відбуватися далі, - підкреслив Братчук. Поширити

Також він зазначив, що деякі з'єднання і частини цієї дивізії сьогодні переміщуються лівим берегом Дніпра на тимчасово окуповані території Херсонської області.