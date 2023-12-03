Ходжес прогнозирует армии РФ большие проблемы зимой

Экс-командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует большие страдания преступной армии РФ в Украине в течение зимы.

Какие проблемы будут ожидать армию РФ в Украине в течение зимы

В комментарии изданию Голос Америки Ходжес отметил, что не хотел бы быть мобилизованным к преступной российской армии РФ в Украине, которые в течение зимы сидят в ледяных окопах.

Он отметил, что логистическая система оккупационной российской армии просто ужасающая, а представителям командования плевать на рядовых военных.

Так что российские солдаты будут ужасно страдать зимой. Я думаю, что мы увидим снижение эффективности некоторых их дронов, – прогнозирует Ходжес. Поделиться

По его убеждению, преступная армия РФ в течение зимы будет атаковать объекты критической энергетической инфраструктуры в Украине с целью сделать жизнь украинцев еще более тяжелой.

Цель – взорвать готовность украинского народа к сопротивлению. Поэтому средства противовоздушной обороны должны быть первыми в списке поставок Украине, – объясняет бывший генерал армии США. Поделиться

Что известно о ситуации на юге Украины

По информации представителя добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, российские военные преступники пытаются продвигаться вперед через собственные минные поля.

По его словам, подобную практику применяют, в частности, в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ и в подразделении "Шторм-Z" на Херсонском направлении.

Есть такой элемент, как наступление русской армии через собственные минные поля. …Есть проблемы. Но в то же время мы должны прекрасно понимать, что сегодня враг пытается эту "серую зону" снизить, он пытается сузить плацдармы, он пытается в конечном итоге эти плацдармы вообще уничтожить, - объясняет Братчук. Поделиться

По его словам, с этой целью на оккупированные территории Херсонской области командование оккупационной российской армии перебрасывает подразделения воздушно-десантных войск - в частности, 104-ю десантно-штурмовую дивизию.

Эта дивизия опрокинута из Запорожского направления. Есть ли сегодня у россиян резервы закрывать такие дыры? Надо смотреть, надо мониторить и понимать, что будет происходить дальше, – подчеркнул Братчук. Поделиться

Также он отметил, что некоторые соединения и части этой дивизии сегодня перемещаются по левому берегу Днепра на временно оккупированные территории Херсонской области.