Ходжес прогнозирует армии РФ большие проблемы зимой

Экс-командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует большие страдания преступной армии РФ в Украине в течение зимы.
Какие проблемы будут ожидать армию РФ в Украине в течение зимы
В комментарии изданию Голос Америки Ходжес отметил, что не хотел бы быть мобилизованным к преступной российской армии РФ в Украине, которые в течение зимы сидят в ледяных окопах.
Он отметил, что логистическая система оккупационной российской армии просто ужасающая, а представителям командования плевать на рядовых военных.
По его убеждению, преступная армия РФ в течение зимы будет атаковать объекты критической энергетической инфраструктуры в Украине с целью сделать жизнь украинцев еще более тяжелой.
Что известно о ситуации на юге Украины
По информации представителя добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, российские военные преступники пытаются продвигаться вперед через собственные минные поля.
По его словам, подобную практику применяют, в частности, в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ и в подразделении "Шторм-Z" на Херсонском направлении.
По его словам, с этой целью на оккупированные территории Херсонской области командование оккупационной российской армии перебрасывает подразделения воздушно-десантных войск - в частности, 104-ю десантно-штурмовую дивизию.
Также он отметил, что некоторые соединения и части этой дивизии сегодня перемещаются по левому берегу Днепра на временно оккупированные территории Херсонской области.
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