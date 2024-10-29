Хто з українців отримає субсидію у розмірі до 21 тис грн — пояснення Шмигаля

За словами очільника Кабміну Дениса Шмигаля, українці, які опалюють своє житло вугіллям, дровами чи іншим твердим паливом, отримають субсидію у розмірі до 21 000 гривень.

Шмигаль анонсував додаткові субсидії для українців

Як зазначив глава уряду, українська влада робить все можливе, щоб підтримувати тих, хто цього найбільше потребує.

Так, протягом поточного місяців українцям уже нарахували 1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг, загалом за 10 місяців цього року — близько 29,6 млрд грн було нараховано й виплачено українцям.

Окрім того, наголошується, що діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону.

Люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату — до 21 тис. грн. Ця програма охопить орієнтовно 500 тис. українських родин. Денис Шмигаль Глава КМУ

Очільник Кабміну також пообіцяв, що влада України буде виконувати свої зобов’язання щодо пенсій.

За його словами, у жовтня пенсіонерам виплачено 65 млрд грн.

Фото: facebook.com/dshmyhal/

Як отримати 1000 грн від Зеленського

За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболєва, отримати допомогу в розмірі 1 тисячі гривень українці зможуть на карту "Національного кешбеку" уже з 1 грудня 2024 року.

Що важливо розуміти, використати кошти необхідно до кінця зими. Гроші можна буде витратити на певний спектр послуг:

оплату комунальних послуг;

ліки;

транспорт;

мобільний зв'язок;

українські книжки.

Соболєв також відповів, чому ці гроші не можна було спрямувати на оборону. Він зазначив, що вказані кошти виділені донорами для бюджету, але є умова — їх не можна витрачати на війну.