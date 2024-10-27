1000 гривень для кожного українця. Економіст розкрив замисел Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки, яка передбачає виділення 1 тисячі гривень для кожного українця з 1 грудня. Економіст та член ради НБУ Василь Фурман пояснив, у чому користь цієї ініціативи для країни загалом.

Програма Зеленського матиме позитивний вплив на економіку України

Що важливо розуміти, вказану тисячу гривень можна буде витратити винятково на українські товари та послуги.

За словами Фурмана, ті кошти, які витрачаються в нашій державі на підтримку українського виробника, — завжди зі знаком "плюс".

Під час великої війни запровадили низку різних програм, які однозначно додають свій мультиплікаційний ефект в економічному зростанні та зростанні ВВП, — нагадав експерт. Поширити

Економіст також озвучив прогноз, що ініціатива президента матиме позитивний ефект для української економіки.

Фурман наголошує, що має бути ще більше програм, які можуть розширювати підтримку українських виробників, адже їм це дуже потрібно під час війни.

1000 грн від Зеленського — що важливо знати

Як повідомив нещодавно перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв, отримати допомогу в розмірі 1 тисячі гривень українці зможуть на карту "Національного кешбеку".

Він також попередив, що використати гроші треба до кінця зими. Кошти можна буде витратити на певний спектр послуг:

оплату комунальних послуг;

ліки;

транспорт;

мобільний зв'язок;

українські книжки.

Крім того, він пояснив, чому ці гроші не можна було спрямувати на оборону. За його словами, кошти виділені донорами для бюджету, але є умова — їх не можна витрачати на війну.