1000 гривен для каждого украинца. Экономист раскрыл замысел Зеленского
Категория
Экономика
Дата публикации

1000 гривен для каждого украинца. Экономист раскрыл замысел Зеленского

Программа Зеленского будет оказывать положительное влияние на экономику Украины
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Источник:  24 канал

Глава государства Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки, которая предусматривает выделение 1 тысяч гривен для каждого украинца с 1 декабря. Экономист и член совета НБУ Василий Фурман объяснил, в чем польза этой инициативы для страны в целом.

Главные тезисы

  • Выделенные средства можно потратить только на украинские товары и услуги.
  • Инициатива президента может иметь мультипликационный эффект в условиях войны, способствуя экономическому росту.

Программа Зеленского будет оказывать положительное влияние на экономику Украины

Что важно понимать, указанную тысячу гривен можно будет потратить исключительно на украинские товары и услуги.

По словам Фурмана, те средства, которые тратятся в нашем государстве на поддержку украинского производителя, всегда со знаком "плюс".

Во время войны ввели ряд различных программ, которые однозначно придают свой мультипликационный эффект в экономическом росте и росте ВВП, — напомнил эксперт.

Экономист также озвучил прогноз, что инициатива президента будет иметь положительный эффект для украинской экономики.

Фурман подчеркивает, что нужно еще больше программ, которые могут расширять поддержку украинских производителей, ведь им это очень нужно во время войны.

1000 грн от Зеленского — что важно знать

Как сообщил недавно первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, помощь в размере 1 тысячи гривен украинцы смогут на карту "Национального кэшбека".

Он также предупредил, что использовать деньги нужно до конца зимы. Средства можно будет потратить на определенный спектр услуг:

  • оплату коммунальных услуг;

  • лекарство;

  • транспорт;

  • мобильная связь;

  • украинские книги.

Кроме того, он объяснил, почему эти деньги нельзя было направить на оборону. По его словам, средства выделены донорами для бюджета, но есть условие — их нельзя тратить на войну.

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